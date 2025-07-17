Важлива інформація для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які безоплатно розміщують ВПО

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2025 № 616 “Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб” затверджено Порядок надання компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії у разі безоплатного тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі ‒ ВПО) юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Право на компенсацію мають:

юридичні особи незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації); фізичні особи – підприємці.

Які витрати компенсуються?

Компенсується вартість спожитих житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів; витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у межах встановлених норм.

Компенсація виплачується за розміщення ВПО:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані, та не мають іншого житла за межами цих територій (понад 13,65 м² на особу);

житло яких знищене чи непридатне для проживання, і інформація про це внесена до відповідного державного реєстру пошкодженого майна.

Компенсація за розміщення не надається на кожну ВПО, якщо:

ВПО вже отримує компенсацію відповідно до інших урядових програм, субсидію або пільги на житлово-комунальні послуги за іншою адресою;

ВПО отримує державну субсидію на оплату вартості найму житла в межах експериментального проєкту (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225);

установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату подання заяви про отримання компенсації;

отримано інформацію про непроживання ВПО понад 30 календарних днів підряд за адресою надання компенсації за розміщення;

за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві недостовірної інформації, яка впливає на призначення або розмір компенсації за розміщення.

Коли та в який спосіб подавати заяву на компенсацію за розміщення ВПО?

Заяву на отримання компенсації за розміщення ВПО можна подавати починаючи з липня 2025 року. За загальним правилом суб’єкти господарювання, які розміщують внутрішньо переміщених осіб і виявили бажання отримувати компенсацію за розміщення, звертаються із заявою та документами через електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

До впровадження технічної можливості подання відповідних звернень в електронній формі із накладенням КЕП суб’єкти господарювання (підприємства та ФОПи) можуть подати відповідні заяви (за формою згідно з додатком до постанови № 616) та документи до сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України.

Важливо!

Адреса фактичного перебування внутрішньо переміщеної особи, що зазначена в довідці, має збігатися з адресою, за якою надається компенсація за розміщення ВПО.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області