Леся Карнаух: Разом з аудиторами маємо напрацювати спільні рішення для чіткості і простоти в роботі бізнесу

ДПС змінює податковий контроль і підходи до перевірок – якість замість кількості, аналітика замість тиску, ризикоорієнтованість і автоматизація процесів. На цьому акцентувала увагу в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками аудиторської спільноти.

За її словами, такий діалог назрів давно, оскільки необхідно напрацювати спільні реальні рішення, які додадуть чіткості та простоти в роботі бізнесу.

«Аудиторські висновки часто фіксують те, чого не бачать податківці. Тому готові до реальної співпраці з урахуванням дотримання професійних стандартів за низкою напрямів», – зазначила Леся Карнаух.

Серед основних напрямів:

– обмін типовими ризиками, які виявляються під час аудиту;

– участь у формуванні критеріїв перевірок;

– спільний аналіз низки проблемних питань – зокрема, фіктивних витрат, необґрунтованих збитків, внутрішньогрупового кредитування, безпідставного використання податкових пільг;

– реалізація пілотних проєктів з управління податковими ризиками, де потрібна незалежна експертиза.

Також під час зустрічі учасники обговорили ще одне ключове питання – діджиталізацію процесів.

Йдеться про впровадження Е-аудиту, шаблонів перевірок, автоматизованої системи оцінки ризиків.

За словами Лесі Карнаух, це нагальна потреба, особливо коли мова йде про прозорість та мінімізацію людського фактору.

«У рамках ризик-орієнтованого аудиту вже співпрацюємо з розробниками ІТ-рішень. Прагнемо залучити і аудиторів для тестування шаблонів, алгоритмів та контрольних процедур. Ми відкриті. І дякуємо аудиторській спільноті, яка готова долучатися до вирішення актуальних проблем», – підкреслила в. о. Голови ДПС.