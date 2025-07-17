Шановні респонденти!

Із 5 липня 2025 року відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності

Це означає що:

Подання звітності знову є обов’язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень.

Якщо ви не подавали звітність за минулі періоди (у 2022–2025 роках) – тепер її необхідно подати протягом трьох місяців – до 5 жовтня 2025 року.

Відновлено дію граничних термінів подання звітності за поточні періоди 2025 року (календар: https://www.ukrstat.gov.ua/plan_stat/2024/gr_form_25.htm )

Дякуємо за співпрацю з органами державної статистики –

за ваші витримку, відповідальність і партнерство навіть у найскладніші часи.

Інформаційна підтримка респондентів: (0522) 33 30 10, 096 832 45 70, 050 321 85 34 (Viber),

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