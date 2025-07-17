Безоплатний проїзд для УБД: юристи пояснили, як військовим та ветеранам відстояти право на пільгу

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд. Та на практиці перевізники це право часто ігнорують — відмовляють у пільзі, посилаючись на проблеми з компенсаціями від держави або на інші причини. Як військовому відстояти законне право на безкоштовний проїзд — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

За словами директора Юридичного Гончаренко центру Миколи Брюховецького, право на безкоштовний проїзд у транспорті закріплено на законодавчому рівні, у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу».

«Там чітко прописано, що учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання», — цитує законодавство юрист.

Утім все частіше трапляються випадки, коли учасникам бойових дій відмовляють у пільзі. За словами експертів, такі дії є незаконними. А тому військові можуть не лише повернути витрачені на проїзд кошти, а й отримати компенсацію за моральні збитки.

Як відстояти свої права? Покрокова інструкція

Якщо перевізник відмовляє військовому у безоплатному проїзді попри наявність УБД та пільгового витка, передусім необхідно:

з’ясувати назву та контактні дані перевізника, ім’я водія;

зафіксувати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки;

зберегти квиток;

у разі звернення до суду — подбати про наявність свідків відмови у безоплатному проїзді.

Після цього юристи радять написати заяву у трьох примірниках:

до Національної поліції;

до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

до органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут.

«Важливо до кожної з цих заяв додати копію посвідчення учасника бойових дій, а також копію пільгового проїзного квитка, при наявності якого перевізник відмовив військовому. Також подбайте, аби в заявах були вказані актуальні контактні дані, аби державні служби могли зв’язатися з вами в разі потреби», — зазначає керівник юридичного проєкту Микола Брюховецький.

Він пояснює, що такі дії допоможуть притягнути перевізника-порушника до адміністративної відповідальності за ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подати скаргу онлайн

Ще один варіант — звернутися зі скаргою онлайн через офіційний сайт Укртрансбезпеки за цим посиланням — https://complaint.dsbt.gov.ua/violation. Там військовому необхідно вказати населений пункт, де сталося порушення, номер транспортного засобу перевізника, власні контактні дані та у довільній формі описати суть порушення. Крім того, в онлайн-форматі можливо одразу долучити світлини (наприклад, УБД, квитка або автобуса), які доповнять вашу заяву.

Звернення до суду

У разі, якщо учасник бойових дій прагне не лише притягнути порушника до відповідальності, а й отримати моральну компенсацію, необхідно звертатися до суду. Юридична практика останніх років вже довела, що законодавство перебуває на стороні ветеранів та військових і має одностайну позицію з питань пільгового перевезення захисниів.

У разі потреби в допомозі з формуванням документів для суду, учасники бойових дій можуть звернутися по безоплатну допомогу до команди Юридичного Гончаренко центру за одним із цих номерів: +38 (067) 204 22 06, +38 (095) 116 88 87, +38 (093) 744 00 36.