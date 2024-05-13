Світ їй був немилий

7 травня по обіді у кропивницькому дендропарку з верхівки «чортового колеса» викинулася жінка.

Адміністрація викликала поліцію і швидку медичну допомогу. Лікарі не могли нічим зарадити. На місці трагедії виявлено записку, з якої випливає, що сталося самогубство. Жінка письмово попросила не звинувачувати в цьому нікого, крім путіна і росіян.

Її ім’я – Світлана. Народилася 1968 року. Мешкала у приватному секторі на Балашівці. У квітні 2022 року загинув на війні її син Максим. За словами родичів, Світлана дуже важко переживала цю втрату, без сина їй був немилий світ.

10 травня Світлану поховали поряд із сином.