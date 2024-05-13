Від батлу до переможного концерту

Минулого тижня в Кіровоградській обласній філармонії відбулося відкриття XXVII Всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі». Він почався з нового мистецького проєкту. «Батл жанрів» – це чергове підтвердження високої професійної майстерності двох філармонійних колективів – камерного оркестру «Концертіно» та оркестру академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни».

Батл походить від англійського battle «бій, битва». У нашому випадку це було захоплююче творче змагання між учасниками. І публіка дуже емоційно відгукувалася практично на кожен музичний номер. Певно тому, що програма була складена доволі вишукано. У ній звучали твори найрізноманітніших жанрів – від Вольфганга Амадея Моцарта і Джоаккіно Россіні до Альфреда Шнітке і Лероя Андерсона. Це було насправді дивовижне дійство з філігранним виконанням класичної та народної музики.

Директорка обласної філармонії Наталія Агапєєва на завершення концерту, подякувавши усім учасникам, сказала: «Ми працюємо у такий важкий час, ми даруємо людям щастя між тривогами, між бідою. Ми молимося за наших хлопців, у нас шість музикантів із академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» на війні. І вони обов’язково повернуться, долучаться до нашого оркестру. Ми обов’язково підготуємо найкращий концерт – переможний, коли зможемо видихнути і сприйняти неймовірно красиву музику, яку дарують наші митці – висококласні музиканти, співаки».

Слід назвати цих митців, котрі подарували нам незабутні хвилини цієї травневої музичної зустрічі. Це заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова, народна артистка України Антоніна Червінська, лауреати міжнародних конкурсів та фестивалів Сергій Тютюник, Анастасія та Олександр Безай, солістки Анна Матуляк та Тетяна Яковенко.

Народний артист України Сергій Дьомін так прокоментував своє враження від концерту: «Я вражений майстерністю друзів-музикантів, що змогли так суперськи втілити в життя ідею об’єднання філармонійних колективів в один творчій організм! Я та всі присутні в залі були просто у захваті! Браво!!!»