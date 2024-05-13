Від міста-побратима

Всі, хто хейтив кропивницьких чиновників та депутатів за відрядження за кордон, як мінімум, мають вибачитися. Поїздка заступника міського голови Михайла Бєжана, депутата міськради Василя Рубана та депутата облради Ігоря Волкова стала результативною і корисною. «Кропивницький отримав комунальну допомогу від німецького міста-побратима Крефельд», – написав у Фейсбуці начальник ОВА Андрій Райкович.

Детально про поїздку до Крефельда «УЦ» розповів Михайло Бєжан. За його словами, вже рік німецьке місто є побратимом Кропивницького, відносини склалися дружні, з нашого боку було відправлено запит саме на таку техніку – каналопромивну машину, адже Кропивницький має проблеми з каналізацією.

– Влада міста-побратима відреагувала дуже швидко. Буквально через місяць після нашого запиту ми отримали позитивну відповідь. Цю машину нам подарували, – розповів віце-мер. – Жодних бюджетних коштів не було витрачено, навіть на наш переїзд і на розмитнення машини.

Кропивничани їздили не лише за машиною. Презентували проєкти з освіти, спорту, зустрічалися з керівниками відповідних управлінь. Низка зустрічей в мерії має принести певний результат для нашого міста.

Тепер конкретніше про подаровану техніку. Комунальне господарство Кропивницького має щось подібне, але ця потужніша. Якщо, припустимо, забилася каналізація, не треба рити асфальт – ця машина може дістатися з колектору до потрібного місця на 230 метрів. Шланг, різні, в залежності від випадку, насадки, потужний двигун, і все сміття засмоктується в резервуар машини. Навіть коріння дерев може всмоктати.

Водій, який переганяв машину, пройшов на місці інструктаж. Подібна машина є в комунальному господарстві Кривого Рогу, колеги вже погодилися навчити наших користуватися цінним німецьким подарунком.

Михайло Бєжан зазначив, що влада Крефельду готова й надалі допомагати місту-побратиму. Чекаємо і щиро дякуємо.