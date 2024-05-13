На випадок блекаутів

На жаль, маємо гіркий досвід блекаутів, коли вимикається все, і ми залишаємося без електроенергії, опалення та водопостачання. Якщо вдома з цим якось можна впоратися, потерпіти, перечекати, то медичні заклади мають бути повністю автономними. Про ситуацію з автономією на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОВА Олег Рибальченко.

За його словами, зараз 11 з 27-ми медичних закладів спроможної мережі області повністю автономні. Вони мають власні свердловини, власні джерела електричної генерації та котельні.

– За вимогами часу всі заклади повинні мати певні показники автономності, – сказав Олег Рибальченко. – Ми маємо на увазі не тільки генерацію електричної енергії, що в більшості закладів вже вирішено, а за допомогою органів місцевого самоврядування мають бути вирішені питання автономного опалення, водопостачання, якісного зв’язку та наявності укриття. Ці п’ять позицій важливі для будь-якого закладу охорони здоров’я, який зможе працювати в умовах блекауту.

Департамент охорони здоров’я, проаналізувавши стан справ в галузі області, повідомляє, що з 6-ти надкластерних (обласні лікарні, центри та диспансери) закладів 4 повністю автономні. Два ще не мають власних джерел водопостачання. До початку наступного опалювального сезону це питання має бути вирішено. Кластерні заклади (Голованівська, Новоукраїнська ЦРЛ, міська лікарня Олександрії, 2 заклади в Кропивницькому) поки що не відповідають всім вимогам. Лише в Голованівську та Новоукраїнці є повне забезпечення лікарень. А в центрі міста (Кропивницького та Олександрії) зробити свердловину для водопостачання проблематично. Проте шляхи вирішення проблеми шукаються. Можуть бути залучені кошти громади, обласного бюджету та навіть державного рівня.

– Важливий момент – забезпечення укриттями. Саме захисними спорудами, а не підвалами, – зазначив директор департаменту. – Мова йде про спеціалізовані укриття, облаштування, ремонт, реконструкцію яких може дофінансувати держава.

За словами Рибальченка, держава виділила мільярд гривень для всіх закладів. Зараз МОЗ відбирає проєкти, після чого визначиться, на які території спрямувати кошти. Яка громада розторопніша, та, ймовірно, і отримає фінансування. Чи стала такою наша – побачимо.