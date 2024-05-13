Як підготуватися до можливого відключення води

Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині, як і в багатьох населених пунктах України, виникла проблема з водопостачанням. Через дефіцит потужності енергосистеми країни часто відсутня вода без електрики. Як бути за таких обставин? Зазначимо, що власники приватних будинків, у яких на подвір’ї є колодязь або свердловина, легше переживуть відключення води. Їм навіть необов’язково робити великі запаси. Усе ж на випадок, коли доведеться ховатися в укритті та буде небезпечно виходити на вулицю навіть на короткий час, краще запастися водою хоча б на 2-3 дні. Громадянам, які користуються центральним водопостачанням, розумніше подбати про більші обсяги.

Як зробити запас води у квартирі та будинку?

Зберігайте свіжу бутильовану воду для пиття та приготування їжі. Вона довго зберігається і не псується незалежно від зовнішніх умов. Під час підготовки запасів врахуйте прийняті норми. Рекомендується заготовити приблизно 2,5-3 л на одну людину на день. У розрахунок узято необхідний обсяг пиття і рідини для приготування їжі. Сім’ї вигідніше купити спеціальні ємності для харчової води і бутлі, куди поміщається великий об’єм. Воду краще набирати в спеціальних автоматах або пунктах розливу. Щоб легко наливати рідину порційно, можна встановити механічну помпу, диспенсер або кулер. Також для зручності можна використовувати бутлі з краном. Така тара полегшує зберігання і розлив пиття.

Наберіть достатню кількість технічної води. У середньому на одну людину потрібно 2-4 л на добу. Для вмивання, прання, прибирання, догляду за домашніми тваринами та інших потреб можнана брати звичайну водопровідну рідину або з відкритих водойм. Для зберігання використовуйте ємності для технічної води, бідони, бочки, каністри, контейнери, фляги тощо. Під час вибору тари звернітьувагу на прямокутні форми з кришкою і з ручками: вони зручні в транспортуванні, їх легко перевозити в багажнику і салоні авто. Мешканці приватних будинків можуть розмістити у дворі великий бак об’ємом 1000 л і більше.

У разі тривалого блекауту, якщо вимкнення води та світла продовжиться на невизначений час, і не буде можливості дістатися до будь-якого джерела, збирайте атмосферні опади. Їх можна очистити і використовувати для пиття та приготування їжі. Ось декілька ефективних способів очищення та знезараження технічної, дощової води і снігу:

кип’ятіння: щоб знешкодити мікробів, кип’ятіть воду протягом 10-15 хвилин. Дайте їй відстоятися, потім злийте, не збовтуючи осад. Додатково очистіть рідину через фільтр-глечик для води;

хлорування: залежно від рівня забруднення рідини використовуйте 1-3 мг діоксиду хлору на 1 л. Щоб випарувався хлорний запах і щез специфічний смак, відстоюйте воду 6-8 годин;

очищення активованим вугіллям: для якісного знезараження потрібно дотримуватися пропорції 5 таблеток на 1 л. Подрібніть препарат, загорніть у марлю, помістіть у ємність з рідиною і залиште мінімум на 8 годин;

обробка марганцівкою: на 1 л потрібно 1-2 г або декілька кристалів перманганату калію. Рідина має стати блідо-рожевою. Дайте воді відстоятися півгодини, потім злийте, залишаючи осад на дні ємності. Для кращого ефекту додатково використовуйте фільтр для води;

заморожування: спосіб актуальний, якщо є електрика або на вулиці мінусова температура. У морозильній камері або у дворі залиште воду в пластиковій тарі на деякий час. Рідина має замерзнути на ⅔. У незамерзлій воді містяться шкідливі домішки, тому її потрібно злити. Лід розморозьте при кімнатній температурі. Зберігайте таке пиття не довше 7-8 годин.

Щоб знизити споживання води, для гігієнічних процедур доречно використовувати вологі серветки та засоби для зняття макіяжу, зокрема, міцелярну воду та олію, молочко, бальзам, лосьйон, крем тощо.

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області