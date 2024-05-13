Євробачення 2024: небінарний тріумф

Завершився пісенний конкурс Євробачення, який цього року проходив у місті Мальме, Швеція. Ті, хто не слідкував за подією, всього лиш пораділи за український дует Jerry Heil та alyona alyona, який посів третє місце, хто дивився обидва півфінали та фінал, мають що сказати про учасників.

Ми традиційно попросили нашу колишню колегу Анну Кузнєцову, яка мешкає у Стокгольмі, поділитися власними враженнями, тим, про що пише місцева преса, та післясмаком від масштабного конкурсу.

Спочатку кілька загальновідомих фактів. Євробачення 2024 назвали найзаполітизованішим за всю 68-річну історію конкурсу. Він супроводжувався протестами пропалестинських активістів, які вийшли на демонстрацію проти участі ізраїльської співачки Еден Голан в Євробаченні. Вона, до речі, посіла п’яте місце, причому глядачі віддали їй друге місце, а національні журі – лише дванадцяте.

В гранд-фіналі мали виступити 26 учасників, але представника від Нідерландів дискваліфікували через звинувачення у насильницькій поведінці щодо співробітниці знімальної групи. Друге місце в конкурсі посів виконавець з Хорватії Baby Lasagna. А переможцем цього року став (або стали, як він себе ідентифікує) небінарний швейцарець Nemo (Немо Меттлер), який випадково розбив кришталеву нагороду. Йому її замінили на цілу.

Тепер про все більш докладно – від першої особи:

– Швеція, як то кажуть, відстрілялася. Всі були напружені, боялися провокацій та терактів. Але обійшлося – поліція добре спрацювала. Щоправда, кілька десятків людей постраждали у натовпі, ще кілька були затримані правоохоронцями.

Основні протести були пов’язані з ізраїльсько-палестинським конфліктом. Поліція відтіснила демонстрантів подалі від основної арени. «Засвітилася» наша Грета Тунберг – борчиха за екологію. Вона сиділа під палестинськими прапорами і вигукувала антиізраїльські гасла. Її перемістили в інше місце. Не обійшлося без флешмобів на її підтримку.

Увечері перед фіналом було припинено роботу комунального транспорту, що додало незручностей – глядачі не могли дістатися домівок після закінчення. Влада радіє з того, що ніхто не загинув, серйозно не постраждав, враховуючи напруження і кількість людей у Мальме в дні конкурсу. До речі, коли було заявлено, що в демонстраціях протесту планується участь 40 тисяч людей, Швеція звернулася по допомогу до Данії та Норвегії. Тож були поліцейські з цих країн.

В пресі найчастіше зустрічаються заголовки про те, що це останній рік, коли можна говорити, що Євробачення не має відношення до політики. Більше таке стверджувати не будуть.

Дуже розчарованими залишилися місцеві торговці. Зазвичай вони продають багато сувенірів, символіки Євробачення. Цього разу у них такої можливості не було – люди боялися йти у місце, де конкурс транслювався онлайн на великому екрані. Раніше там збиралися і тусили, але не в цьому році.

Активно в пресі обговорюється «небінарний тріумф» Немо. Переважно з відтінком негативу. Експерти розводять руками й не можуть спрогнозувати, до чого все це може довести. Адже Євробачення в ідеалі – пісенний конкурс, і кількість фріків не повинна зашкалювати. Це притому, що Швеція не консервативна країна від слова «зовсім».

Народ в шоці від кількості, м’яко кажучи, дивних конкурсантів. І виконавець з Фінляндії шокував, і переможець. І голос начебто є, і музично звучав, і нехай би та спідничка, якби він не казав, що відчуває себе ні дівчинкою, ні хлопчиком, а інколи машиною або деревом.

Шведські глядачі під час голосування найвищий бал віддали ізраїльській учасниці. Друге місце – Франції, третє – Україні. Тобто голосували за пісні, голоси, а не за голі зади. А національне журі ізраїльській дівчинці поставило нуль. Таке розходження рідко буває.

А жовта преса пише, що коли оголошували результати, в прямому ефірі начебто було чути, як голова оргкомітету зітхнув з полегшенням, коли стало зрозуміло, що конкурсантка з Ізраїлю не перемогла.

Все вже позаду. Всі видихнули. Сподіваюся, що в наступному році у Швейцарії буде менше головного болю, що війни закінчаться, що Євробачення буде пісенним святом у мирному світі.

Українські співачки alyona alyona & Jerry Heil у фіналі Євробачення-2024 здійснили неможливе: всупереч невисоким оцінкам від журі, невтішним прогнозам букмекерів і «нещасливому» номеру виступу вони посіли почесне третє місце на конкурсі:

Ваша підтримка зробила неймовірне! Ми були на «death spot» (мертвій точці – прим. редактора)! Статистично всі, хто в ефірі під 2-м номером, займав місця від 20 і нижче! Ми з вами вирвалися на 3 місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом? А принагідно ще раз потужно привернули увагу до України, згадали про полонених Азову і вразили сучасним звучанням української музики та професійністю та креативністю команди! Низько вклоняємося всім вам! Ми пройшли цей шлях разом!