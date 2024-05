Про Фредді Меркюрі, з автографом

By

Ми зустрілися випадково у відділі мистецтв ОУНБ імені Чижевського. Тетяна Кучерява принесла туди свій подарунок бібліотеці – дві розкішно оформлені книжки про Фредді Меркюрі. Одна – з автографом автора, шведського фотографа Торлейфа Свенсона, який особисто був знайомий із зіркою.

Кучеряву у Кропивницькому багато знає як зооволонтерку. Персонал відділу мистецтв бібліотеки імені Чижевського Тетяні завжди радий, бо вона теж має давню пристрасть – кіно. А Фредді Меркюрі захопилася кілька років тому, під враженням від фільму «Богемна рапсодія» (2018, режисер – Брайан Сінгер).

– Рок-музика подобалася мені й раніше, а цей фільм запалив інтерес до Меркюрі. Почала читати книжки й статті про нього. Почерпнула багато нового для себе, зокрема те, що Меркюрі захоплювався японськими мистецтвами і розумівся на цьому.

Тетяна наголошує, що вона – не колекціонерка, тобто не збирає ні платівок, ні книжок та інших матеріальних речей, які стосуються улюбленого виконавця. Її цікавить інформація. З допомогою Amazon Kindle придбала кілька електронних книжок про Фредді Меркюрі, написаних авторитетними дослідниками його життя й творчості. Паперові видання Тетяна купує, якщо немає електронних варіантів. А коштують вони недешево – сотні і навіть тисячі гривень.

– Сьогодні замовила ще одну паперову книжку – «Фредді Меркюрі: A Kind of Magic», це – ілюстрована біографія Меркюрі, видана українською, автор – Марк Блейк, британський музичний журналіст. «Фредді Меркюрі: A Kind of Magic» – перше видання про Меркюрі українською мовою.

За словами Тетяни, вона й сама хоче створити електронну книжку про Фредді Меркюрі. Зокрема, про його вплив на гурти «Ганс’ н’ Роузес», «Нірвана», на інших музикантів. Цей свій намір не вважає наївним.

– Нині – епоха Інтернету. Пишеш людині, яка знала Меркюрі, електронного листа, просиш поділитися спогадами. Нічого неможливого в цьому немає.

Зі знаменитим шведським фотографом Торлейфом Свенсоном Тетяна Кучерява познайомилася в Instagram’і.

– Написала йому. Хотілося мати книжку Queen. The last tour, до якої увійшли зроблені ним знімки з останнього туру «Квін». Автор, дізнавшись, що я – українка, поспівчував. І хоча тираж уже розпродано, Торлейф Свенсон знайшов примірник для мене, ще й розписався у книжці. Від грошей відмовився, за пересилання сам заплатив. Він особисто знався з Фредді Меркюрі. Знімав концерти й Принца, «Депеш мод», інших рок-гуртів і виконавців. Я оцифрувала цю книжку і дарую її бібліотеці імені Чижевського.

Інший презент Кучерявої бібліотеці – книжка Freddie Mercury: A World Of His Own. Її видано у Великій Британії, до неї увійшли знімки особистих речей Меркюрі, проданих торік його подругою Мері Остін на аукціоні в Sotheby’s.

– Я придбала цю книжку за 50 фунтів, оцифрувала, тепер нехай її гортають читачі бібліотеки.

Того ж дня, коли Тетяна Кучерява передала ці книжки відділу мистецтв, там дивом знайшовся так само загадково зниклий витвір митця-земляка Сашка Черевченка – керамічна тарілка із зображенням Фредді Меркюрі.

Художник і кераміст Олександр Черевченко з початку великої війни – в ЗСУ. Минулої зими, скориставшись короткою відпусткою, влаштував виставку своїх робіт у Кропивницькому. Спочатку – в ОУНБ імені Чижевського, потім – у краєзнавчому музеї. Одна з робіт – тарілка з Меркюрі – загубилася і в музей не потрапила. І раптом знайшлася серед Черевченкових речей, які той залишив у відділі мистецтв бібліотеки. Завідувачка відділу Світлана Ушакова навіть не знає, кому дякувати за знахідку – Тетяні Кучерявій, Фредді Меркюрі чи обом.