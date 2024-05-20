Боржники заворушилися

Працівниця одного з кропивницьких відділів Державної виконавчої служби взяла від земляка призовного віку 70 тисяч гривень за зняття з нього обмеження, яке не давало змоги виїхати за кордон.

Зіпсувати життя боржникам різних мастей – таку благородну мету поставила наша держава, запроваджуючи декілька років тому Єдиний реєстр боржників. Найпоширеніші способи потрапити в цю електронну базу даних – з рік не платити за комунальні послуги, заборгувати аліменти мінімум за шість місяців, взяти в банку кредит і не повернути. Утім, часто там опиняються люди, які не заплатили штраф за порушення ПДР і навіть не здогадуються про це. Перебуваючи в Реєстрі боржників, не можна балотуватися в депутати, користуватися своїм авто, продати чи придбати житло, виїхати за кордон. І все ж багато людей чудово почуваються, перебуваючи в Реєстрі боржників. Розрахуватися за боргами не можуть, бо доходів немає, принаймні легальних. І тільки війна змусила кількох таких кропивницьких боржників заворушитися, бо закортіло виїхати з країни. Щоб розв’язати проблему, вони знайшли ласу до грошей працівницю Державної виконавчої служби.

Минулого тижня її викрила СБУ. Державна виконавиця попалася за отримані 70 тисяч від земляка, який зазбирався за кордон і завдяки судимості мав таку можливість (до набуття чинності новим мобілізаційним законом судимих до війська не брали). Єдине, що йому заважало перетнути кордон, – статус боржника-аліментника. Державна виконавиця прийшла йому на допомогу – зняла арешт з карткових рахунків і повернула право керування автомобілем на підставі фейкової довідки про працевлаштування водієм.

СБУ повідомляє, що ця ж державна виконавиця за хабарі допомогла ще кільком громадянам, зокрема й чоловікам призовного віку, у знятті обмежень, які не давали змоги виїхати з країни.

Їй уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).