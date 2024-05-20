На панельній дискусії «Базова середня освіта в Новій українській школі: крок до профільного навчання» батьки і освітяни разом з’ясовували, що ж найбільше запам’яталося в Новій українській школі, які труднощі виникали, чи ходили діти із задоволенням до школи, чи мають вони вже уявлення про свою майбутню професію.

Що ж змінилося? Відповіді на це питання під час панельної дискусії давали учасники трьох фокус-групи: педагоги, керівники закладів освіти та батьки учнів.

Вчителі – Юлія Харитонова, викладачка біології в ліцеї «Науковому», Ілля Шарій, історик ліцею «Центральний» та Юлія Сидоренко, вчителька англійської мови ліцею «Мрія» відзначили, що особлива увага приділялася створенню нового сприятливого освітнього середовища, яке належить саме дітям і забезпечує їм можливість робити власний вибір. Тому уроки поступово перетворилися на цікаві зустрічі, на простір для невимушеного спілкування, розвивальних занять, обміну думками. Тут знаходився час для ігор та релаксації, а школа стала справжнім центром для всебічного розвитку і навчання дітей.

– Нова українська школа розпочалася із перших маленьких несміливих кроків наших першокласників, а її результат – у старшу школу переходять діти, які вже вміють робити власний вибір, – відзначила директорка Педагогічного ліцею Наталя Чередніченко. – Освітній простір, створений в школах Кропивницького, повністю відображає концепцію Нової української школи, адже реалізовано три головних завдання: підтримка та навчання вчителів, створення нового освітнього середовища та впровадження сучасних освітніх технології.

Нова українська школа покликана навчити нових людей – впевнених, вільних від стереотипів, здатних по-сучасному мислити та творити, – відзначили директорки ліцеїв «Вікторія-П» Світлана Пахомова і «Центральний» Світлана Павленко.

У тому, що Нова українська школа обов’язково допоможе дітям сформувати уявлення про власне професійне майбутнє, переконані і мами школярів та школярок.

– Я спостерігаю за захопленнями своєї дитини, і нам, батькам, обов’язково необхідно враховувати темперамент, хобі і бажання наших дітей. Немає хороших чи поганих професій, все залежить від того, наскільки людина захоплена тією чи іншою діяльністю, – поділилася мама шестикласника гімназії «Гірнича» Анастасія Шкваренко.

Перспективами створення нового освітнього середовища в обласному центрі поділилася начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко.

– Це важливо, що ми маємо можливість зустрічатися і відверто говорити про наші здобутки, проблеми і перспективи, – зазначила Лариса Костенко. – Під час війни пріоритети дещо змінилися, наше завдання – створити безпечні місця у школах для забезпечення освітнього процесу. Для того, щоб діти у новому навчальному році безпечно пішли до шкіл, де облаштовані найпростіші укриття, ми використовуємо не тільки бюджетні кошти, а і максимально залучаємо міжнародні організації і фонди. Міська влада реалізує амбітний проєкт – до 1-го вересня сорок укриттів в закладах освіти міста будуть відремонтовані. Це плани на 2025 рік.

На завершення зустрічі батьки учнів отримали можливість ознайомитися із трьома локаціями реалізованого в Кропивницькому унікального проєкту – Міжшкільного ресурсного центру, улюбленими місцями кропивницьких школярів, де вони із задоволенням навчаються робототехніці, кулінарії, швейній та столярній справі, основам безпеки, і можуть завжди проконсультуватися та отримати підтримку від кар’єрного радника, який надає дієву допомогу у виборі життєвого шляху.