Вибираємо універсальний візок для двійні: паралельні чи послідовні?

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Народження двійнят – це подвійне щастя для батьків, яке вимагає зовсім іншого підходу в плануванні побуту та купівлі речей для малюків. При цьому одним із перших завдань стане купити візок, що підходить для прогулянок.

Звичайно, ви можете вибрати два транспортні засоби окремо, проте це буде не надто зручно. До того ж на сайті Avtokrisla.com є універсальні коляски для двійні 2 в 1, які поєднують у собі люльки та прогулянкові блоки. Такі модифікації зазвичай бувають послідовними чи паралельними. Про плюси та мінуси кожного з варіантів дізнаєтесь у нашій статті.

Паралельні коляски для двійні

Подібні універсальні моделі для двійнят припускають розташування двох блоків паралельно один одному. Найчастіше люльки та прогулянкові блоки в таких транспортних засобах дещо менші, ніж у одиночних варіантів. Даний підхід дозволяє зробити і так більшу коляску трохи компактнішою. Що стосується переваг паралельної конструкції, слід виділити такі моменти:

двійнята розташовані на одному рівні, тому ви зможете приділити однакову увагу обом;

модифікація відрізняється міцністю та надійністю;

прагматичність ціни.

Основным недостатком является ширина. Перед покупкой коляски потребуется замерять двери в подъезде, лифте и квартире, так как люльки могут не проходить по габаритам. Также следует сказать о слабой маневренности колесной базы.

Послідовні коляски для двійнят

У послідовних модифікаціях люльки та прогулянкові блоки розташовуються один за одним, утворюючи своєрідний «паровозик». За габаритами вони мало відрізняються від одинарних моделей, у своїй виробники знайшли рішення зменшення довжини. Один з блоків розташовується трохи вище за другий і ніби наїжджає на нього. Серед плюсів таких колясок:

діти можуть сидіти один до одного;

відрізняються вищою маневреністю;

габарити менші від паралельних модифікацій.

З недоліків відзначають більшу вагу та високу вартість. Вибір оптимального варіанту залежить від умов експлуатації, а також ваших переваг по комфорту. Для квартир більш привабливо виглядають послідовні моделі, тоді як у приватному будинку однаково зручні обидві конструкції.