Выбираем универсальную коляску для двойни: параллельные или последовательные?

Рождение двойняшек — это двойное счастье для родителей, которое требует совершенно иного подхода в планировании быта и покупке вещей для малышей. При этом одной из первых задач станет купить коляску, подходящую для прогулок.

Конечно, вы можете выбрать два транспортных средства отдельно, однако это будет не слишком удобно. К тому же на сайте Avtokrisla.com есть универсальные коляски для двойни 2 в 1, которые сочетают в себе люльки и прогулочные блоки. Такие модификации обычно бывают последовательными или параллельными. О плюсах и минусах каждого из вариантов узнаете в нашей статье.

Параллельные коляски для двойни

Подобные универсальные модели для двойняшек предполагают расположение двух блоков параллельно друг другу. Зачастую люльки и прогулочные блоки в таких транспортных средствах несколько меньше, чем у одиночных вариантов. Данный подход позволяет сделать и так большую коляску немного компактнее. Что касается преимуществ параллельной конструкции, следует выделить такие моменты:

двойняшки расположены на одном уровне, поэтому вы сможете уделить одинаковое внимание обоим;

модификация отличается прочностью и надежностью;

стоимость коляски находится на разумном уровне.

Основным недостатком является ширина. Перед покупкой коляски потребуется замерять двери в подъезде, лифте и квартире, так как люльки могут не проходить по габаритам. Также следует сказать о слабой маневренности колесной базы.

Последовательные коляски для двойняшек

В последовательных модификациях люльки и прогулочные блоки располагаются друг за другом, образовывая своеобразный «паровозик». По габаритам они практически не отличаются от одинарных моделей, при этом производители нашли решение для уменьшения длины. Один из блоков располагается немного выше второго и словно наезжает на него. Среди плюсов таких колясок:

дети могут сидеть лицом друг к другу;

отличаются более высокой маневренностью;

габариты меньше параллельных модификаций.

Из недостатков отмечают больший вес и высокую стоимость. Выбор оптимального варианта напрямую зависит от условий эксплуатации, а также ваших предпочтений по комфорту. Для квартир более привлекательно выглядят последовательные модели, тогда как в частном доме будут одинаково удобны обе конструкции.