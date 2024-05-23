Пільги на освіту для учасників бойових дій та їхніх дітей: як отримати? Пояснюють експерти

Близько мільйона захисників та захисниць України нині мають статус учасника бойових дій. За законодавством їм гарантують певні пільги, як-от право на безоплатний проїзд в громадському транспорті чи безкоштовне користування певними медичними послугами. Також ветерани та їхні діти віком до 23 років мають низку освітніх пільг. Які це пільги та як ними скористатися — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Пільги та знижки на навчання надаються як самим учасникам бойових дій, так і їхнім дітям. Ця норма зазначена в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Вони поширюються на здобуття освіти за денною формою навчання у державних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Зокрема, учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

навчання за кошти місцевого або державного бюджету;

пільгові довгострокові кредити на навчання;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками та доступ до інтернету в освітніх закладах;

першочергове поселення та безоплатне проживання у гуртожитках.

Як скористатися пільгою на безоплатне навчання?

У процесі вступу слід попередити приймальну комісію освітнього закладу про наявність пільги, аби її внесли до державної бази — після цього вона враховуватиметься при формуванні рейтингового списку.

«Наступним кроком слід скласти вступні випробування чи пройти співбесіду. Якщо в результаті вам не вдалося одразу вступити на бюджет, як учасник бойових дій (або дитина УБД) ви можете розраховувати, що вас переведуть на вакантне бюджетне місце. Наприклад, при вступі до закладу вищої освіти воно може з’явитися, якщо хтось з рекомендованих на бюджет вступників не виконає умови та вчасно не подасть документи. Тоді вам потрібно скласти заяву на ім’я директора / ректора закладу з проханням перевести на вакантне бюджетне місце», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Якщо ж навчальний заклад відмовляє у пільгових умовах вступу, звернутися за допомогою можна до Міністерства освіти і науки України.

На яку соціальну стипендію претендують учасники бойових дій та їхні діти?

Учасники бойових дій та їхні діти можуть також розраховувати на отримання соціальної стипендії, якщо вони зараховані на бюджетну форму навчання та не мають академічної заборгованості.

Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 450 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ — 1180 гривень на місяць.

Аби оформити соціальну стипендію, потрібно звернутися до адміністрації навчального закладу та написати відповідну заяву, додавши до неї копію посвідчення учасника бойових дій. Якщо таке посвідчення ще не оформлене, достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлене посвідчення УБД.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій учасники бойових дій та їхні діти можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.