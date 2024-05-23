До уваги субсидіантів та пільговиків: інформуйте про зміни, щоб не втратити виплати!

Головне управління нагадує, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати орган Пенсійного фонду України про зміни соціального статусу членів домогосподарства; зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг; перебування за кордоном сукупно понад 60 днів тощо.

Отримання паспорту вашою дитиною в 14-річному віці – це теж важлива зміна у статусі члена вашого домогосподарства! І таку інформацію обов’язково необхідно повідомляти фахівцям головного управління!

У разі неповідомлення про зміни…

За рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється у разі, коли громадянин не повідомив уповноваженому органу про зміни, які необхідно внести до Анкети застрахованих осіб, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

У разі не звернення до сервісного центру головного управління вирішуватиметься питання щодо припинення надання житлової субсидії.

Як вирішити ситуацію?

У разі відсутності у дитини такого паспорту необхідно в найкоротший термін звернутися до відповідних органів для його оформлення та в подальшому звернутись до найближчого сервісного центру головного управління для внесення змін в Анкету застрахованих осіб.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області