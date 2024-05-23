Деклараційна кампанія-2024: громадяни Кіровоградщини задекларували 1,8 млрд грн доходів

Як зазначила в.о. начальника Головного управління ДПС у Кіровоградській області Юлія Мороз у коментарі місцевим ЗМІ, у січні-квітні 2024 року органами ДПС області залучено до декларування 3835 громадян, у тому числі: 2940 – тих, хто зобов’язані задекларувати свої доходи та 895 осіб – з метою одержання податкової знижки.

В цілому громадянами задекларовано 1773,0 млн грн доходів, платниками визначено до сплати 25,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 4,5 млн грн військового збору.

Через мережу Інтернет громадянами подано 1742 декларації.

Доходи більше 1 млн грн задекларували 195 громадян. Сукупно ними задекларовано 1263,4 млн грн доходу та визначено до сплати 7,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,1 млн грн військового збору.

На поточну дату громадянами сплачено визначених зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб у сумі 10,1 млн грн та військового збору у сумі 2,1 млн гривень.

Граничний термін сплати зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених в податковій декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік – до 1 серпня 2024 року.

Звертаємо увагу громадян щодо важливості сплати податків і зборів у період воєнного стану, адже сплата податків до бюджету – вияв громадянської свідомості у нелегкий для країни час. Податки сплачені до бюджету забезпечують нормальне функціонування територій: виплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат, підтримання правопорядку, надання допомоги переселенцям, армії, та містам, які тримають лінію фронту.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області