Прес реліз урочистого відкриття Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»

25 травня 2024 року 10.00 традиційно на подвір’ї Кіровоградської обласної філармонії відбудеться урочисте відкриття ХХХІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», який

в умовах воєнного часу цього року проводиться дистанційно.

У фестивалі-конкурсі беруть участь 57 аматорських хорових колективів з Кіровоградської, Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської областей. Серед

учасників – хорові колективи клубних закладів територіальних громад, хори дитячих музичних шкіл, коледжів мистецької освіти у номінаціях «академічний спів» та «народний спів».

У рамках фестивалю у приміщенні Кіровоградського обласного Центру народної творчості відбудеться презентація виставки декоративних прикрас «Калинові самоцвіти», на якій будуть представлені вироби ручної роботи майстрів обласного творчого об’єднання «Дивоцвіт».

Під час благодійної акції фестивалю «Даруєм пісню Калинову» творчі хорові колективи Суботцівського сільського Будинку культури Суботцівської сільської ради презентують концертну програму в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.

За підсумками фестивалю-конкурсу відео виступів кращих виконавців будуть демонструватися у соціальних мережах.

Телефон для довідок: (0522) 32-15-69