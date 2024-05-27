Військовозобов’язані, актуалізуйте дані!

З 18 травня в Україні діє оновлений закон про мобілізацію. Спірний, вимучений, але прийнятий, і громадяни мають його дотримуватися. У військовозобов’язаних є 60 діб, аби актуалізувати (звірити) персональні дані. Це можна зробити у три способи: звернувшись до ТЦК, у ЦНАП або через застосунок «Резерв+». Про один з них – через «прозорий офіс» – детальніше.

Директор кропивницького департаменту надання адміністративних послуг Олександр Нікітенко на брифінгу розповів, як актуалізувати дані, завітавши до ЦНАПу (вулиця Архітектора Паученка, 41/26. Навпроти обласного крає­знавчого музею).

– Всі призовники, військовозобов’язані та резервісти віком від 18-ти до 60-ти років повинні оновити свої персональні дані. Запрошуємо це зробити у ЦНАПі. Для цього при собі потрібно мати документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код та мобільний телефон, – розповів чиновник. – Ще треба мати змогу увійти в електронну пошту, щоб надати адміністратору можливість відправляти туди повідомлення.

Сформована заява реєструватиметься на порталі «Дія», після чого передасться до реєстру «Оберіг». Після буде отриманий витяг про те, що громадянин оновив персональні дані.

Отже громадянин/громадянка, що підпадає під вимоги закону, приходить до ЦНАПу, бере у терміналі талончик з номером у черзі, за викликом заходить до адміністратора. Вікно в терміналі має назву «Актуалізація даних військовозобов’язаних». Не розберетеся – допоможуть. За словами Нікітенка, часу ця «процедура» займає небагато: з моменту початку спілкування з адміністратором – 10 хвилин.

Система керування електрон­ною чергою у «прозорому офісі» була спеціально оновлена. Для актуалізації даних військовослужбовців виділено 14 адміністраторів. Працюють у двох кабінетах в «синій зоні». Для зручності: вивіски, термінали, навіть підлога синього кольору.

До речі, в суботу, в перший день дії закону, ЦНАП прийняв 20 осіб. Треба розуміти, що повістки ЦНАП не видає, направлень на ВЛК також – не має таких повноважень. Це такий загальнодержавний аудит військовозобов’язаних. Не встигнете це зробити протягом 60 діб – будете мати адміністративну відповідальність і немаленькі штрафи – від 17 до 25 тисяч гривень.

До кропивницького ЦНАПу для актуалізації персональних даних можуть звертатися не лише мешканці обласного центру. Навіть прописані в інших областях можуть скористатися послугою.

Нагадуємо: ЦНАП «Прозорий офіс» працює за таким графіком: понеділок – четвер із 8:00 до 17:00 год. У п’ятницю до 16:00 год.