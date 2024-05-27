Невже нам місце в дупі світу?

Вибачте за не зовсім культурний заголовок, але сьогодні чомусь не хочеться вибирати пристойні вирази. Чому? Зрозумієте, коли прочитаєте те, що розповіла головна агрономка підприємства «Благоустрій» м. Кропивницького Альона Ворона.

Чому ми вирішили звернутись до неї? Тому що вчергове місцеве населення понівечило квіти, які висаджують працівники «Благоустрою», щоб наше місто не здавалося депресивним. Днями у кількох місцях на вулиці Великій Перспективній було встановлено металеві каркаси з термочашами з квітами. Але вже за два дні головна агрономка підприємства Альона Ворона з обуренням повідомила, що квіти з кількох термочаш вздовж усієї вулиці вкрали і понівечили. Ми звернулись до пані Альони по коментар, і ось що вона розповіла. Ще раз перепрошую, але на цей раз пристойних виразів не буде.

– Вже 25 років, як я працюю на цьому підприємстві. І роблю висновок: з кожним роком наше населення все більше деградує. Приклади? В урни регулярно справляють потреби, і це у сквері навпроти СБУ, де стела Першого трамваю. На вулиці Театральній ми виставили вуличні кашпо, висадили в них гарні квіти, вирощені в нашому розсаднику, і це для міста не коштувало жодної копійки, – і кожного ранку мої дівчата вигрібають з кожного кашпо по пів совка недопалків. А ще ж харкають в ці кашпо!

Навпроти облдержадміністрації (!!! – Ред.) вкрали з клумби два кущі. Ввечері я проходила повз – вони були, на ранок вже нема. Висадити замість них нові я вже не можу, вони не приймуться. Треба чекати осені. Буде стояти пуста клумба.

Люди в нас не розуміють красу! Прямо на наших клумбах і газонах вигулюють собак, і сказати ми нічого не можемо, бо нам відповідають: «Ми платимо податки, і ви зобов‘язані прибирати за нашими собаками!» (А чому в усьому цивілізованому світі люди прибирають за своїми тваринами? У Японії навіть треба помити асфальт, якщо твоя тваринка не втрималась! – Ред.) Скільки часу пройшло з моменту відкриття скверу Центрального? Вже вкрали три кущі! Там теж вигулюють собак, і від собачої сечі туї знизу вже почорніли.

У цьому році ми співпрацюємо з Кременчуцьким розсадником квітів. Закупили в них 200 вазонів з ампельною сурфінією. Дуже красива і якісна рослина. Висадили в термочаші в минулу п‘ятницю. У мене вже інстинкт, як у собаки Павлова, – я ходжу містом і намагаюсь контролювати наші насадження. У понеділок приходжу на роботу – вже кусок видрано!

– Так воно видрано і викинуто? Чи вкрадено?

– Вкрадено! І головне – ніхто нічого не боїться! На площі перед міською радою, де стоять камери, потрощено було 4 вазони з квітами! Біля колишнього казначейства, тобто навпроти облдержадміністрації, теж понівечили. Мене питають: а чому ви в Ковалівському парку не висаджуєте квіти? Так якщо в самому центрі вони не виживають, то що буде в парку? Через годину вкрадуть?

Пані Альона розповіла цікаву історію. Вирішила вона хлопцям з нашого 3-го полку віддячити якось за їхній героїзм і висадила навпроти їхнього місця розташування у парку квітами напис «Героям слава!». За два дні вкрали квіти з останньої літери «а». І їй довелося по всьому місту, де теж були висаджені такі ж квіти, збирати по одній – дві рослини, щоб восстановити ту літеру. Люди, ви хто? Що з вами сталось? Правда, Альона Михайлівна відмітила, що є один квітковий малюнок, з якого поки не крадуть, – це наш герб, тризуб. Але ж не можна на всіх до одної міських клумбах малювати тризуби!

– На площі Героїв Майдану ми висадили троянди – покрали! Перед вікнами облради! Там що, немає охорони чи камер? Цього ніхто не бачив? Минулого року наше підприємство висадило по місту тисячу кущів троянд! Ми купили їх дуже дешево – по 58 гривень, хоча хороша троянда коштує 100-150 гривень. 197 кущів (!!! – Ред.) висадили на алеї на Попова, біля РАГСу, щоб було гарно. Скільки з них залишилось? Десять!!! Більше я там садити нічого не буду! Виготовлю рекламний щит з красивою клумбою і написом «Тут могла би бути така клумба, але ви її вкрали!». А потім бабці ходять і кажуть: «А чому ви в центрі висаджуєте квіти, а в нас – ні?» Я, буває, заходжу на клумбу і щось підрізаю секатором. Я без жилета, і жодного разу ніхто мене не спитав, що я роблю на клумбі! Усі проходять повз. Усім пофіг!

Біля «Ацинусу», на алеї сакур, ми висадили 200 кущів хризантеми. Скільки їх зараз? П‘ять! Цього року ми висадили 1000 кущів лаванди, і я з жахом думаю, що вона починає квітнути. Уже вкрали 50 штук! Що буде далі? Зацвіте – викопають усе.

Населення деградує! Декілька років тому, коли ми робили ремонт на сквері Чорнобильців – укладали плитку, для працівників поставили біотуалет. На ранок він вже плавав у річці! І це ж хтось не побоявся, що його заллє фекаліями, які всередині! Від «Сільпо» до річки тащили! А поліція наша десь по кущах каву п‘є! Знаєте, скільки я вже заяв у поліцію написала? Але ніхто уваги не звертає на них! Я ж бачу, що вони мені в очі дивляться, а в душі сміються з мене: кому потрібні твої квітки?

Та що казати за те, що ми висаджуємо? На площі до портретів наших загиблих хлопців приносять квіти, а їх крадуть! І на кладовищах крадуть! Це ж, вибачте, зовсім кончені!

Ось зараз почнуться канікули в школярів, може, управління міської ради у справах сім’ї та молоді організує громадські роботи для підлітків. Бо коли дитина у нас відпрацює деякий час, поприбирає сміття, яке він же ввечорі накидав, побачить, яка це важка праця, може, вже не кине обгортку від цукерки чи морозива, не зірве квітку, не насмітить і не зламає щось. Чи, може, батьки в нас зовсім не виховують дітей? Якщо батьки самі крадуть, і дитина буде така сама.

Ну що, підіб‘ємо підсумки? Я не все вам розповіла з бесіди з Альоною Вороною. Жінка ледь не плакала, розповідаючи мені про те, з чим вони стикаються у своїй роботі.

Невже так у нас і буде далі – місто витрачатиме бюджетні гроші, а крадії за рахунок міста поповнюватимуть свій бюджет? Чому в інших містах ніхто не чіпає клумби? Невже ви так ненавидите своє місто? Вибачте, але з таким відношенням до нього нам місце не в цивілізованій Європі, а в якійсь дупі світу на кшталт наших північних сусідів…