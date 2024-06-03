«Атестація місцевих рад» – так називалася кампанія, що була проведена у майже всіх обласних центрах України, в тому числі у столиці. Координатором виступила Кіровоградська асоціація «Громадські ініціативи». Про підсумки атестації в обласному центрі на прес-конференції розповіла голова КАГІ Любов Лук’янцева.

Спливло 3 роки повноважень депутатів місцевих рад. Атестувалася міська рада Кропивницького. Допомагали студенти ЦДУ. Оцінювання діяльності депутатів було об’єктивним, за п’ятибальною системою і за певними критеріями, як то оприлюднення біографічних даних, проведення прийому громадян, відвідуваність сесій та засідань комісій, звітування та навіть комунікація в соціальних мережах.

За узагальненою оцінкою Кропивницька міська рада отримала 3 бали. Це не так погано, найвищий показник – 4,4 – у Львова. Любов Лук’янцева зауважила, що не використовували думку експертів, адже сьогодні важко знайти незаангажованих громадян, здатних висловлюватися без суб’єктивних оцінок.

Виявляється, за законом, якщо депутат пропустив більше 50 відсотків сесійних засідань протягом року, його можна відкликати за народною ініціативою. З 42-х депутатів Кропивницької міської ради 16% – кандидати на відкликання. Хоча це формально, адже багато хто має серйозні причини відсутності на засіданнях.

Аутсайдерів (отримали по 1 балу) виявилося шестеро. А лідеркою стала Анна Зарічна. Вона єдина отримала 5 балів. Депутатка була присутня на прес-конференції і сказала: «Треба працювати з душею. Коли я йшла у депутати, хотіла змінити світ на краще. І продовжую до цього прагнути. Є ще один момент – треба працювати так, щоб не було соромно перед виборцями».