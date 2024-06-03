Вічна пам’ять

Немає сенсу викладати біографію Віктора Желтобрюха – ця людина добре відома на Кіровоградщині. Досить навести слова, викарбувані на пам’ятнику, який був відкритий у Великій Северинці на могилі почесного громадянина нашого міста: «Видатний інженер, творець, фундатор кіровоградського машинобудування».

Коли були поминальні дні, до могили свого легендарного керівника приїхали ветерани заводів, які він очолював («Гідросила» та «Червона зірка»). Побачили сумну картину – невпорядковану могилу – і стали шукати варіанти навести лад, встановити пам’ятник поважній людині. Мали намір зібрати гроші, але, взнавши про це, Павло Штутман, також почесний громадянин міста, всі витрати взяв на себе.

На відкриття пам’ятника приїхало багато людей. Були керівники різних підприємств минулих років і сучасні, робітники заводів, колеги, друзі. Звучали щирі, зворушливі слова. Павло Штутман зауважив, що, якби не потужна натура Желтобрюха, наше місто було б іншим. Олександр Саінсус зазначив, що Віктор Миколайович свого часу навчав управляти, споруджувати, творити. Гарій Бугрєєв сказав: «Дорогий вчителю! Я намагався тебе не підвести. Такі, як Желтобрюх, не вмирають».

Кілька слів про власне пам’ятник. Він зроблений не те що зі смаком, а з любов’ю і повагою до людини. Автор барельєфу – скульптор Григорій Савченко. Присутні залишили на могилі багато квітів. А в небі пролетіла чайка. Чайка в степу? Мабуть, це не була випадковість.