До джерела життя

У переддень Міжнародного дня захисту дітей міський голова Сергій Кузьменко разом із заступницею Іриною Чемерис відвідали Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя».

Сьогодні тут проживає 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки й піклування.

Гості привезли із собою подарунки – солодощі, фрукти, а напередодні – садову гойдалку, де тепер діти можуть відпочивати гуртом.

– Кілька разів у рік зустрічаюсь із своїми маленькими друзями. Традиційний візит – до Міжнародного дня захисту дітей. Дякую тим, хто працює тут і щоденно дарує їм любов і турботу. Дякую дітям, що завжди готуються до зустрічі, за теплий прийом і позитивні враження, – відмітив Сергій Кузьменко.