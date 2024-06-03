Через оголошену повітряну тривогу ХХІ засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради розпочалося із затримкою на дві години. Але кворум був, попрацювали результативно, було прийнято низку важливих рішень.

Незважаючи на те, що земельні питання, як правило, на сесіях розглядаються в останню чергу, ми з них почнемо. До Кропивницької міської ради надходять численні заяви об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо необхідності прийняття рішень про передачу їм у власність або постійне користування відповідних земельних ділянок. У зв’язку з цим депутати Кропивницької міської ради вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України щодо прийняття урядом постанови «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у власність або в постійне користування земельних ділянок співвласникам багатоквартирного будинку».

Директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Роман Лунгул відзначив: «Потреба та стурбованість мешканців Кропивницького, які вимагають реалізації своїх прав на отримання у власність або постійне користування земельних ділянок, та неможливість оформлення прав на земельну ділянку через відсутність єдиної законодавчо встановленої та закріпленої процедури можуть привести до напружених відносин між мешканцями будинків, власниками комерційних об’єктів в таких будинках та головами ОСББ».

Міська рада доручила департаменту містобудування та земельних ресурсів надіслати копію рішення та звернення депутатів і депутаток Кропивницької міської ради до Кабінету Міністрів України. У зверненні, зокрема, зазначено: «Належне оформлення землекористування та ефективне використання земель міста під багатоквартирними будинками призведе до впорядкування належних до них прибудинкових територій та надходжень до міського бюджету за рахунок сплати земельного податку».

Депутати детально розглянули та обговорили ситуацію, що склалася із парком «Никанорівським» у Кропивницькому. Роман Лунгул наголосив на тому, що рішення Кропивницької міської ради «Про надання КП “Благоустрій” Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки по вул. Приміській (на прибережній смузі правого берега р. Сугоклеї)» не втратило чинності.

Зокрема, чиновник сказав: «При підготовці цього проєкту рішення були відсутні відомості щодо наявності адреси та зареєстрованого права власності на комплекс будівель на запропонованій для відведення земельній ділянці. Щойно ми виявили реєстрацію майнового комплексу, з моєї ініціативи було призупинене розроблення проєкту для КП “Благоустрій”, я з себе відповідальності не знімаю. Ми маємо діяти виключно в правовому полі і не маємо права передавати земельну ділянку, на якій не погашене майнове право».

Про літні майданчики біля закладів ресторанного господарства. Вони мають відповідати певним вимогам. Серед інших: розміщення майданчиків не має перешкоджати вільному руху пішоходів; вони встановлюються з максимальною доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; у межах літніх майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасолі, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції; конструкція має забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам.

Що ще важливо. Забороняється розміщувати майданчики, які порушують характер історичного середовища і заважають огляду пам’яток та їх оточення (наприклад: закриття автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо).

Про вивіски російською мовою. Протягом місяця у Кропивницькому тривала операція «Інспекція “Ї”», яку ініціювала депутатка міської ради Катерина Колтунова. Акція мала на меті виявити і зафіксувати випадки недотримання мовного закону у зовнішній рекламі та зробити місто чистішим і вільним від мови агресора. За словами ініціаторки акції, більше сотні вивісок та реклами порушують закон. Вони розміщені на Центральному, Критому та Європейському ринках, а також у ТЦ «Смуга». Відповідний матеріал передано структурним підрозділам Кропивницької міської ради для відповідного реагування.