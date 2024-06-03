Приїздила Роксолана Хмара, буде Віктор Ганущак

Днями у Кіровоградському районному суді має продовжитися розгляд «справи Червінського». Мають прибути три свідки, про допит яких клопотали захисники Романа Червінського. Зокрема має бути генерал-майор Віктор Ганущак, під керівництвом якого Червінський брав участь у невдалій операції із викрадення російського літака.

Нагадаю, Роману Червінському інкримінують перевищення службових повноважень. Ідеться про те, що на початку великої війни він, тодішній виконувач обов’язків командира частини ССО, проводячи спецоперацію із заволодіння російським військовим літаком, нібито знехтував зауваженнями ГУР і СБУ, внаслідок чого план провалився, а ворогові стало відомо про розташування техніки й людей на аеродромі «Канатове». Слідчі пов’язали дії Червінського з ракетним обстрілом «Канатового», який стався удосвіта 23 липня 2022 року і під час якого загинув командир частини, сімнадцятьох військових поранено, знищено два літаки, зруйновано злітну смугу. Червінський вважає кримінальну справу висмоктаною з пальця, політично вмотивованою, намаганням президентського офісу помститися за правду (ще до великої війни на ток-шоу розповідав про ворожу агентуру, яка, за його інформацією, окопалася у владних органах, звинувачував ОП у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців», причетних до збиття Іл-76 у Луганську і Boeing 777 біля Донецька).

Точка зору Ганущака на кримінальне переслідування Червінського – відома. В інтерв’ю «Цензор.нет» він сказав: «Полковник Червінський не допустив жодних пере­вищень службових повноважень. Він робив свою роботу. Професійно, як за­вжди».

Під час попереднього засідання, яке відбулося 24 травня, захисники Червінського безуспішно клопотали про відвід прокурорів Ярослава Гаврищука і Віктора Кобця. Прокурор Віктор Кобець клопотав про продовження тримання Романа Червінського під вартою ще на два місяці. Захисники просили застосувати інший запобіжний захід – домашній арешт або особисте зобов’язання. Мабуть, про це йтиметься і на наступному засіданні, адже Червінський у тюрмі – понад рік, має проблеми зі здоров’ям.

Відколи справа перебуває у Кіровоградському районному суді, на слухання приходять прихильники Червінського, навіть приїжджають з інших міст. 24 травня у такій акції брала участь Роксолана Хмара, вдова Степана Хмари.

«Справа Червінського» зробила Кіровоградський районний суд відомим на всю Україну. Останнім часом у соцмережах до критики у бік суддів та прокурорів додалися знімки незугарної вбиральні на території суду. Кажуть, судді нею не користуються, у них є своя, комфортна, а ця – для народу.