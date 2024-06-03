«А тепер дещо зовсім інше»

Під такою назвою у музеї мистецтв – картинній галереї Петра Оссовського днями відкрито виставку графіки та живопису молодого художника Єгора Гноєвого. Перша його персональна виставка відбулася ще 2016 року у музеї Осмьоркіна і привернула увагу до засобів самовираження автора і пошуку свого «голосу» в мистецтві.

Нинішня виставка – це 14 живописних полотен та 27 графічних малюнків. Над цим доробком автор працював близько чотирьох років. За словами Єгора, темою цього періоду творчості є саме життя та його художнє переосмислення. Представлені в експозиції твори не позбавлені опосередкованого впливу авангардистських течій ХХ століття. Сам художник не вважає це за якийсь гріх: «Якщо говорити про якісь формотворчі прийоми, то, безумовно, на мене сильно вплинув Кандінський, якщо про сюрреалістичні мотиви – то це Макс Ернст, якщо зачепити абстракціонізм – то це Ів Кляйн».

На запитання, якої мети він хотів досягти цією виставкою, автор чесно відповів: «В першу чергу – естетичної. По-друге, я хотів задовольнити себе».

Ця виставка – це запрошення шукати та знайти для себе дещо зовсім інше.

Своїм враженням поділився завідуючий відділу туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи Музею мистецтв Олег Юрченко: «Виставка дуже сподобалась. Вона емоційна, вона вражає творчою фантазією митця. Це завжди круто, коли художник створює загадку, свій дивовижний світ, який вимагає його розгадати».