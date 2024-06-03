Як швидко роки пролетіли

31 травня в загальноосвітніх школах Кропивницького офіційно закінчився навчальний рік. На жаль, останні дзвоники для кожного школяра в Україні і цього року лунають в умовах війни, часто під звуки сирен повітряних тривог.

І перше, що роблять учні Кропивницького у день завершення навчання – дякують Збройним силам України за захист і можливість навчатися в українській школі. А ще діти, вчителі і батьки схиляють голови у хвилині мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських Героїв, які віддали найдорожче – власні життя – за право свого народу жити вільно.

День останнього дзвоника щороку збирає та єднає всі покоління школярів та їхніх батьків. Ця мить завжди буде хвилюючою для кожного, бо повׄ’язана із незабутніми спогадами про дитинство, швидкоплинними шкільними роками, неповторною юністю.

Разом з тим цей день сповнений емоцій: радості від закінчення школи, суму за друзями та вчителями, а для 11-класників – ще й хвилюванням перед майбутнім.

Тож вже від 9-ї ранку урочистості покликали на рідні подвір’я шкіл учнів, комусь сповіщаючи про закінчення чергового навчального року, а для випускників шкільний дзвоник лунав востаннє. Цього року традиційні урочисті лінійки були короткотривалими, а продовженням свята останнього дзвоника стали тематичні уроки, ігри, квести тощо.

За інформацією управління освіти міської ради, цьогоріч у Кропивницькому атестати про повну загальну середню освіту отримають 1449 випускників 11 класів. Закінчують дев’яті класи і отримають свідоцтва про базову загальну середню освіту 2538 учнів.

166 випускників мають шанс завершити останній рік навчання із золотою медаллю, 40 претендують на срібні медалі, ще 242 учні розраховують отримати атестати з відзнакою.

А для молодших школярів з наступного тижня свої двері відкривають шкільні літні табори, де на дітлахів очікує цікаве та змістовне дозвілля.