Проведіть літні канікули з користю разом із MriyDiy Project School!

Мрієте, щоб ваші діти провели літні канікули цікаво та з користю? MriyDiy Project School пропонує унікальну онлайн програму неформальної освіти для дітей та молоді віком від 10 до 16 років. Це чудова можливість розвинути навички проєктного менеджменту та важливі soft skills, які стануть у нагоді в майбутньому.

Що чекає на учасників?

Втілення власних ідей у життя : діти розроблятимуть проєкти у соціальному, освітньо-науковому та підприємницькому напрямках.

: діти розроблятимуть проєкти у соціальному, освітньо-науковому та підприємницькому напрямках. Підтримка професіоналів : експертні консультації від фахівців з менеджменту допоможуть успішно реалізувати проєкти.

: експертні консультації від фахівців з менеджменту допоможуть успішно реалізувати проєкти. Корисні знання : учасники освоять маркетинг, управління ризиками та залучення ресурсів через мотиваційні лекції та майстер-класи.

: учасники освоять маркетинг, управління ризиками та залучення ресурсів через мотиваційні лекції та майстер-класи. Менторська підтримка та психоемоційний супровід: завжди поруч досвідчені ментори та психологи.

Для кого ця програма?

Програма призначена для дітей та молоді віком від 10 до 16 років, які будуть поділені на три вікові групи.

Дати та формат навчання:

Старт : 12 червня 2024 року

: 12 червня 2024 року Тривалість : 2 місяці, заняття тричі на тиждень по 2 години.

: 2 місяці, заняття тричі на тиждень по 2 години. Формат: онлайн, тож приєднатися можна з будь-якої точки світу.

Участь у програмі безкоштовна. Учасники, які успішно пройдуть програму (мінімум 80% відвідуваності), отримають сертифікат.

Для реєстрації заповніть форму за посиланням: https://airtable.com/app6PoDvyAD43YWiy/shr8DtEdC6RNCUeBF

Посилання на сайт проєкту та деталі: https://mriydiyprojectschool.com/

Третій сезон MriyDiy Project School реалізується Освітньою Фундацією “МрійДій” в рамках програми “Мріємо та діємо” за фінансової підтримки USAID та виконується IREX.

Не втрачайте можливість забезпечити вашим дітям незабутні та корисні літні канікули з MriyDiy Project School!