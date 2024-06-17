Допомагали отримати «права»?

У полі зору поліції й прокуратури опинилася автошкола, підпорядкована Кіровоградській обласній раді.

Ось про що йдеться в недавній ухвалі Ленінського районного суду Кропивницького, якою слідчому дано дозвіл на доступ до інформації оператора мобільного зв’язку про телефонні дзвінки працівників автошколи.

У січні нинішнього року така-то громадянка поскаржилася в поліцію на працівників автошколи. Якщо вірити заявниці, там у неї вимагали 20 тисяч гривень за вплив на екзаменаційну комісію, якій мала скласти іспити. За словами жінки, їй було обіцяно, що у разі сплати цих грошей вона звільняється від клопоту проходити водійські курси, просто має прийти на іспити в територіальний сервісний центр МВС у Малій Висці.

У судовій ухвалі не вказується, заплатила вона чи ні. Мабуть, не заплатила, тому що, спробувавши у лютому скласти іспити, отримала оцінку «незадовільно». А в березні, перебуваючи в Новомиргороді, нібито дізналася від знайомої, що працівники тієї самої автошколи начебто шукають на Новомиргородщині людей, які провалили теоретичні іспити із знання правил дорожнього руху, і пропонують їм вирішення проблеми за 12 тисяч гривень. Охочих здобути таким чином «права» нібито організовано відправляли в Умань, де їх нібито зустрічав представник кропивницької автошколи, щоб взяти гроші за вплив на екзаменаційну комісію.

На сайті Кіровоградської обласної прокуратури з цього приводу повідомляється, що підозрюваних було затримано під час отримання грошей, вирішується питання про запобіжні заходи. Слідство триває.

Очевидно, йдеться про навчально-курсовий комбінат «Аграрник», підпорядкований Кіровоградській обласній раді. Останні три роки цим підприємством керує Олег Тарасенко, багатьом відомий як колишній начальник обласного управління ДАІ. Він очолив підприємство в часи, коли головою обласної ради працював Сергій Шульга.