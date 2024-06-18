ПЕНСІОНЕР ЗВІЛЬНИВСЯ З РОБОТИ, А ЧИ ВІДОМО ПРО ЦЮ ЗМІНУ ПЕНСІЙНОМУ ФОНДУ УКРАЇНИ?

Чому пенсіонер (застрахована особа) повинен (на) інформувати Пенсійний фонд України про факт звільнення?

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсіонер (застрахована особа) зобов’язаний повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема, статусу “працюючий” / “непрацюючий” у разі працевлаштування чи звільнення з роботи протягом 10 днів із моменту їх внесення.

Нагадуємо, що з цією вимогою кожен пенсіонер ознайомлюється під час оформлення пенсії, підписуючи заяву про призначення пенсії та отримавши “Пам’ятку пенсіонера”.

Чому це важливо?

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язане з тим, що до пенсій можуть встановлюватись певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів.

Слід зазначити, що для пенсіонерів, які продовжують працювати не проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму та у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, не нараховується та не виплачується надбавка на непрацездатних членів сім’ї (для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150 грн).

У період роботи не виплачується пенсія за вислугу років, якщо пенсіонер працює за тією ж спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії, а також пенсія у зв’язку з втратою годувальника, яка призначається на період здійснення догляду за дитиною померлого годувальника до восьмирічного віку.

Крім того, відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку не є підставою для встановлення пенсіонеру статусу “непрацюючого”.

Фіксування зазначеного факту здійснюється шляхом:

Подання до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання, відповідної заяви та оригіналів документів, що засвідчують відповідні відомості ( копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи, трудова книжка або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб, цивільно-правовий договір тощо).

Якщо у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи відсутні документи, які підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки, копію наказу (розпорядження) про звільнення.

Звертаємось до пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею та доходів не отримували. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою для отримання статусу непрацюючого пенсіонера. Поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, особа вважається пенсіонером, який продовжує працювати.

подати заяву про звільнення з роботи з відповідними документами можна і в режимі онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал “Дія”) з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Отже, для забезпечення виплати пенсій у належних розмірах, передбачених законодавством, та з метою попередження переплат пенсійних виплат, рекомендуємо одержувачам пенсій своєчасно повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про факт працевлаштування чи звільнення з роботи.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області