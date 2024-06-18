Як військовому подати рапорт і не отримати відмову? Пояснюють експерти

Під час звернення військовослужбовця до керівництва для вирішення різних питань необхідно оформлювати його документально, тобто подавати рапорт. Вимоги до його подання, тонкощі процедури та шаблони рапортів для різних ситуацій зібрали експерти Юридичного Гончаренко центру.

Згідно статуту ЗСУ, рапорт — це письмове звернення військовослужбовця до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і висловленням у зв’язку із цим відповідного прохання.

Як і кому потрібно подавати рапорт?

Рапорт може подаватися як безпосередньому начальнику, так і вищому командуванню. Пишуть його у двох примірниках і подають:

до стройової частини військової частини, (слід зафіксувати вхідний номер документа);

або до керівництва, яке може його прийняти (на своєму примірнику зафіксувати дату подання, посаду й прізвище особи, яка його прийняла);

або направляють поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу військової частини.

Рапорт подається послідовно по вертикалі керівництва (наприклад, спочатку командиру роти, потім командиру батальйону і так далі).

«Якщо ж безпосередній керівник не реагує на рапорт, військовослужбовцю необхідно звернутися до керівництва вищого рівня, з обов’язковим зазначенням того, що він намагається врегулювати це питання», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Скільки може розглядатися рапорт та якою буде відповідь?

Рапорти розглядають невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня отримання у разі, якщо він не потребує додаткового вивчення. Загальний ж термін розгляду — один місця, який може бути продовжений до 45 днів. Існує також опція подання заяви про прискорення розгляду.

Яка повинна бути відповідь на рапорт?

Відповідь на рапорт має бути письмовою. У разі, якщо це відмова, — з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

Слід пам’ятати, що військовослужбовець або члени його родини можуть й усно звертатися до командира військової частини, начальника органу військового управління, оскільки вони у визначені дні та години приймають військовослужбовців з особистих питань.

Більше про оформлення рапортів можна прочитати у рекомендаціях Міноборони за цим посиланням.

Де знайти зразки рапортів?