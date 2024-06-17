В центрі Кропивницького знову «розважалися» вандали. Вони перекинули термочаші з квітами та урни на Великій Перспективній, повиривали крани для поливу в Центральному сквері.

– За 25 років, що я працюю, так масово понівечили квіти в місті вперше. Сьогодні я вже просто плакала, – прокоментувала подію головна агрономка КП «Благоустрій» Альона Ворона. – Ви не уявляєте, яка колосальна робота була вкладена в ці квітники. В одну вертикальну термочашу було висаджено 12 ампельних сурфіній, кожна з них коштує 150 гривень. От і рахуйте лише приблизні збитки, якщо таких чаш перевернули 5 штук. А ще ж робота, щоденний полив, щотижня підживлення…

Чи вдасться всі квіти врятувати і відновити, агрономка не береться прогнозувати. Чаші повернули на місця, де це можливо, квіти підживлять і спостерігатимуть за їх відновленням.

На місце події було викликано поліцію. Альона Ворона зазначила, що до правоохоронних органів звертається регулярно, бо акти вандалізму в місті не поодинокі. Вона пригадала, як минулого року покрали висаджені троянди на вулиці Незалежності. А цьогоріч з тисячі висаджених багаторічних кущів лаванди вже вкрали триста. І таких невтішних прикладів, на жаль, можна наводити багато.

Того ж дня пpавooхopoнці встановили особи порушників. Ними виявилися місцеві підлітки 11, 13 та 16 poків. Віднoснo їхніх батьків склали адміністpативні пpoтoкoли. Для відшкoдування завданих правопорушниками збитків міська pада має звеpнутися дo суду. Як варіант – люди, яких це стoсується, мoжуть відшкoдувати збитки дoбpoвільнo.