Правосуддя, дружнє до дитини

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради ухвалив рішення, відповідно до якого неповнолітніх, яких притягнули до адміністративної чи кримінальної відповідальності, залучатимуть до громадських робіт. Мета – втілення міжнародних стандартів правосуддя та сприяння соціалізації дітей.

Така ініціатива в місті впроваджується вперше. Вона реалізується в рамках пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у практичну діяльність. Це спільна ініціатива Офісу генерального прокурора, МВС, міністерств юстиції та соціальної політики. Згідно спільного наказу, громади мають розширити перелік об’єктів, на яких засуджені неповнолітні відбувають покарання у виді громадських робіт, які б ураховували інтереси неповнолітніх та сприяли їх соціальній адаптації та реабілітації у громаді (заклади загальної середньої освіти, бібліотеки, музеї, будинки для літніх людей, притулки для тварин тощо), що кропивницька громада і зробила.

За словами заступниці начальника управління молоді та спорту міської ради Катерини Черкасської, в обласному центрі визначено чотири комунальні заклади, де працюватимуть неповнолітні: об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання: виконання поточних ремонтів приміщень мережі комунального закладу; міська централізована бібліотечка система міста: сортування книг, ремонт пошкоджених книг, упорядкування книжкових фондів, допомога з ведення картотеки читачів, розподіл літератури за напрямками, допомога в оформленні виставок, стендів та стелажів; літературно-меморіальний музей Карпенка-Карого: допомога у створенні ландшафт­ного дизайну зеленої частини музейної території; міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб: роботи, що мають соціальну направленість.

– Це буде в більшій мірі не покарання, а реабілітація неповнолітніх порушників віком до 18-ти років, – зазначила Катерина Черкасська. – Призначати роботи буде суд. Є певні правила: працювати дитина може не більше двох годин на день, а взагалі – мінімум 30 годин. Розподіляти дітей буде центр пробації. Супроводжувати, складати графік роботи, вести табель, соціалізувати, адаптувати, корегувати ментальність правопорушників будуть закріплені відповідальні особи.