До малечі – на авто від UNICEF

Чудовий подарунок – авто SUZUKI VITARA – отримала Катеринівська територіальна громада Кропивницького району від UNICEF UKRAINE. І ще одна добра новина з Катеринівки: нарешті буде реконструйовано очисні споруди.

Очільниця громади Тетяна Пучка наголошує, що автомобілем користуватимуться не чиновники сільської ради, а патронажна служба, яка діє у місцевому Центрі первинної медико-санітарної допомоги й обслуговує дітей віком до шести років.

– Наша громада взяла участь у проєкті «Турбота з народження вдома», яка реалізується Міністерством охорони здоров’я України та UNICEF UKRAINE. Проєкт полягає в тому, що патронажні медсестри, відвідуючи родини з дітьми вдома, не лише оцінюють стан дітей, а й допомагають створити безпечне для них середо­вище. Якщо обстановка в родині благополучна, медсестра відвідує її десять разів протягом перших трьох років життя дитини. Якщо ж фахівець помічає загрози для розвитку дитини, складає індивідуальний план візитів і з’являється у сім’ї частіше. У UNICEF UKRAINE позитивно оцінили роботу нашої патронажної служби і виділили на її потреби автомобіль. Громада вдячна UNICEF UKRAINE. Принагідно дякую благодійному фонду «Безпечне майбутнє», який реалізовує проєкт «Турбота з народження вдома» на Кіровоградщині, керівниці Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірині Саєнко, лікарці сімейної медицини Юлії Красіковій, фельдшерці Тетяні Царенко та керівнику Центру первинної медико-санітарної допомоги Віталію Пінчуку.

Стосовно очисних споруд Тетяна Пучка розповіла, що їх призначення – очищення господарсько-побутових стоків близько 900 катеринівських абонентів. Побудовані ще 1969 року, ці споруди дуже застаріли морально і фізично, внаслідок відбувається забруднення річки Грузької. З огляду на обмежені можливості сільського бюджету довгі роки можна було лише мріяти про приведення очисних споруд до належного стану. А торік уряд виділив субвенцію у розмірі понад 17 мільйонів гривень на реалізацію проєкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стоків у селі Катеринівка» в рамках Програми з відновлення України. Загальна вартість проєкту – понад 20 мільйонів гривень. Різницю буде заплачено із бюджету Катеринівської територіальної громади. Уже відбувся конкурс на виконання реконструкції, визначено підрядчика – ТОВ «Арталекс». Воно має завершити реконструкцію до кінця 2025 року.