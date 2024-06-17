Трояндові господині Олександрії

У міських скверах ростуть близько 5 тисяч кущів троянд. Жителі Олександрії милуються цими квітами, але часто не здогадуються, чиї дбайливі руки створили цю красу.

Міська рада вирішила показати містянам цих справжніх майстринь із дбайливими руками і таким чином подякувати їм за роботу. Це – 16 працівниць дільниці зеленого господарства комунального підприємства «Чисте місто» на чолі з Наталією Гривнак.

Вони обрізають кущі, обсапують, поливають, підживлюють добривами, обробляють від шкідників та видаляють сухі бутони для наступних хвиль цвітінь.

На клумбах міста налічується близько 50 різних сортів троянд, які захоплюють розмаїттям кольорів, форм та ароматів. Це глорія, принцеса фара, ель торо, лаваглут, дабл делайт, поло та багато інших сортів.

Трояндові локації знаходяться на площі біля міської ради, на площах Соборній, Покровській, у скверах Героїв АТО та біля спортивної зони у Південному мікрорайоні. А найбільша трояндова алея протяжністю близько 200 метрів розташована на центральній площі.