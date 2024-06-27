Удосконалено формат інформаційного обміну даними, необхідними для призначення житлових субсидій та пільг

Нагадуємо!

Наразі управителі та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг опановують реалізовану Пенсійним фондом України нову технічну можливість збирання, обробки, передачі та зберігання інформації про осіб, які звертаються за призначенням житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, через електронні кабінети управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Модернізований функціонал електронного кабінету передбачає подання ними щомісяця до 10 числа до Пенсійного фонду України наявних, станом на 1 число звітного місяця , відомостей про споживачів, перелік спожитих житлово-комунальних послуг та умови їх надання, встановлену та / або змінену ціну і тарифи, наявну заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг тощо шляхом їх ручного введення, або ж завантаження з файлу, сформованого власним програмним забезпеченням.

Було / стало…

Раніше для завантаження необхідних відомостей застосовувалася структура файлу інформаційного обміну у форматі xml. Проте, на даний час, доступні формати файлу розширено, зокрема, створено технічну можливість формування та подання зазначених вище відомостей, необхідних для призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у форматах xlsx та csv, які є максимально простими та зручними в роботі, а відтак оптимальними для виконавців житлово-комунальних послуг, які не мають можливості залучити до процесу інформаційного обміну професійних ІТ-спеціалістів.

У разі виникнення питань…

Консультації з питань технічної підтримки забезпечення інформаційного обміну надаються відповідальною особою головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за телефоном: 0975745361.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області