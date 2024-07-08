60 питань – за кілька годин

Кропивницька міська рада провела вже ХХІІ засідання дев’ятої сесії. Працювали продуктивно, розглянули понад 60 питань порядку денного. Серед них багато нагальних, деякі навіть вразили.

Традиційно перед початком роботи сесії заслухали звернення та повідомлення. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Галина Лугова представила звіт про роботу служби. Вона повідомила, що кількість звернень громадян у 2023 році зросла в порівнянні з минулим роком майже удвічі: із 42 485 до 95 796. Вважає, що це пов’язано із розвитком та розгалуженістю мережі представництв в регіонах України і зі збільшенням довіри до інституції, що підтверджують соціологічні дослідження. Проте і проблем у людей суттєво побільшало.

Депутати внесли зміни до рішення міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік». Суттєво збільшено фінансовий ресурс управлінню освіти – на 17,587 мільйона гривень на оплату енергоносіїв у зв’язку із зростанням тарифів; департаменту соціальної політики – на 2,331 мільйона гривень на надання адресної грошової допомоги мешканцям міста та на видання книги «Непереможені»; управлінню культури і туризму – на 2,325 мільйона гривень на проведення розрахунків за енергоносії; управлінню молоді та спорту – на 1,085 мільйона гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій та на проведення оплачуваних громадських робіт для молоді. За рахунок збільшення видатків планується капітально відремонтувати покрівлі закладів освіти та приміщення Центральної міської лікарні.

Кропивницька міська рада затвердила Схему теплопостачання міста на 2023-2032 роки. Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, міжнародних фондів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Станом на сьогодні мережа теплопостачання у Кропивницькому має протяжність 163 кілометри, подачу теплоносія забезпечують 70 котлів міської ТЕЦ і 22 котельні. Централізоване тепло подається до 838 житлових будинків, 78 закладів освіти, 24 закладів охорони здоров’я, 74 бюджетних організацій та 69 інших споживачів.

Щоб зробити систему теплопостачання у Кропивницькому ефективною, розробники проєкту пропонують перевести ТЕЦ в режим роботи на комбінованих видах палива: природному газі і біопаливі – пелетах з переробки соняшникового насіння. Проєкт передбачає виведення з експлуатації найпотужнішої в обласному центрі Південно-Західної котельні, натомість облаштування в мікрорайонах десяти модульних котелень. Теплові мережі також мають бути оптимізовані під необхідні розраховані менші за діаметром трубопроводи. Гібридні системи теплопостачання багатоповерхівок теж повинні бути ліквідовані – там, де з централізованим теплопостачанням залишилася невелика кількість квартир, їх необхідно перевести на автономні системи. Значна увага приділяється запровадженню автоматичних систем управління котельнями малої потужності і використанню системи екологічного менеджменту.

Кропивницька міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України щодо підвищення тарифних розрядів працівникам харчоблоків, медичним працівникам, які працюють у закладах освіти міста Кропивницького, у 2024 році. Виявляється, сьогодні, враховуючи неконкурентну заробітну плату медичних працівників та працівників харчоблоків, у 40 відсотків закладів освіти Кропивницької міської територіальної громади посади вакантні.

«З метою забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками харчоблоків необхідно переглянути та врегулювати тарифний розряд або законодавчо затвердити доплату, яка не враховується для забезпечення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати працівника», – йдеться у зверненні.

Депутати підтримали перейменування трьох вулиць обласного центру. Відтепер колишня вулиця Гагаріна носить ім’я Степана Бандери, Генерала Жадова – Державності, а Зеленогірська – Анни Ярославни.

Голосуванню депутатів передувало голосування городян. Чомусь воно було влаштовано таким чином, що далеко не всі змогли віддати свій голос за чи проти певної пропозиції. Ну не з’єднувала система з порталом для голосування. Тим не менш, думка більшості тих, кого система з’єднала (хоча мова йде всього про кількасот кропивничан), була врахована.

Окремо хочеться зупинитися на вулиці Степана Бандери. А більш пристойної вулиці для імені всесвітньо відомої постаті не знайшлося? Нової, гарної, сучасної? Обідрані фасади, на дорозі яма на ямі – постійно рве теплотрасу. Хоча… Програму модернізації системи теплопостачання затвердили. Реалізація нової схеми розрахована до 2032 року. Тож поки що потерпіть, жителі вулиці Степана Бандери.