За професіоналізм і милосердя

Так кваліфікується найвища недержавна відзнака для медиків «Орден Святого Пантелеймона», до якої представлено медичну директорку Центральної міської лікарні Кропивницької міської ради Оксану Кабанчук та командира медичної служби 121-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, майора медичної служби, генерального директора обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Кіровоградської обласної ради Геннадія Сябренка.

Саме вони стали переможцями регіонального відбору на цю відзнаку. Загалом у конкурсі взяли участь 13 осіб. Про це на урочистому зібранні в Кропивницькому повідомила голова Регіональної ради Відзнаки, кандидатка медичних наук Надія Оперчук.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час війни з Росією. На жаль, з початку широкомасштабної агресії рф на фронті загинули 13 медиків з Кіровоградської області.

Почесні грамоти також отримали ортопед-травматолог, завідувач відділення кістково-гнійної хірургії Кіровоградської обласної лікарні Олександр Барков, лікар з медицини невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Микола Миненко, неонатолог обласної клінічної дитячої лікарні Лілія Козак, старша медсестра обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Надія Чорнобривець, лікар-акушер-гінеколог Онуфріївської центральної райлікарні Онуфріївської селищної ради, військовий медик Тарас Шпак, капітан медичної служби, військовий медик Артур Григорук, сержантка, військова медикиня Ольга Жижеря, майор медичної служби, лікар-невропатолог, військовий медик Андрій Миргородський, старший лейтенант, військовий медик Василь Попович.

Участь в урочистостях взяли голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд, начальник ОВА Андрій Райкович, голова Поважної Ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» Василь Князевич, члени Регіональної ради, лауреати ордену 2022 та 2023 років, номінанти сезону 2024 року, головні лікарі лікувальних закладів області та медичні працівники Кіровоградщини.

Як пояснив Василь Князевич, нагородження переможців з усіх областей України відбудеться 27 липня у Києві.