Хто вам дохтур?

Днями у Кропивницькому, у Муніципальному Театрі Сатири, відбулася прем’єра вистави «Sимуляnт» за п’єсою Мольєра «Удаваний хворий».

Ця постановка в режисурі художнього керівника театру Романа Бутовського зібрала аншлаг. Адже у цього театру вже є своє постійне коло прихильників і шанувальників, які будуть щиро аплодувати акторам вже тільки за те, що вони взяли на себе цю роботу.

А робота, як і планував режисер, вийшла полегшеним і дещо адаптованим варіантом мольєрового оригіналу. Це була арт-терапія для збереження ментального здоров’я кропивничан у цей драматичний і стресовий час, як зазначив сам Роман Бутовський. Тому ставити високі вимоги до неї, можливо, не варто. Хоча, як на мене, тут не вистачало психологічних ігрових нюансів та напівтонів. Певен, не всі зрозуміли, що коли Діафуарус (Ігор Полєвой) запрошує наречену на розтин трупа, це означає запрошення на анатомію і самих себе, і суспільства як такого.

У постановці чітко простежувалися дві колізії: гроші і кохання. У ній були костюмовані інтермедії, був гумор, гротеск, але десь була втрачена саме сатирична гострота. Та як би там не було, головне, щоб вистава подобалась глядачам, а не критикам.