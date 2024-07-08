«Може вчинити нові злочини»

Нарешті у Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано ухвали, постановлені Кіровоградським районним судом на підготовчій стадії розгляду «справи Червінського». Це 13 документів, датованих від 2 квітня по 20 червня нинішнього року. Їх усі вкупі оприлюднено 26 червня.

Адвокат Андрій Йосипов, який захищає Романа Червінського, виступаючи у суді 14 червня, висловлював занепокоєння відсутністю у ЄДРСР ухвал, постановлених у ще публічному на той час процесі. І от до адвоката дослухалися. Тепер кожен, хто цікавиться «справою Червінського», але не надто довіряє ЗМІ, може ознайомитися з її не такою вже й малою частиною, опублікованою у відкритому доступі на державному порталі.

В ухвалі Кіровоградського районного суду за 20 червня ідеться, серед іншого, про клопотання й скарги захисників Романа Червінського. Зокрема, адвокати клопотали про витребування у відповідних державних відомств такої інформації: про космічну розвідку над аеродромом «Канатове» у період з 1 по 31 липня 2022 року (ракетний удар по аеродрому, у зв’язку з яким Червінського притягають до відповідальності, стався удосвіта 23 липня 2022 року); про причини небоєготовності персоналу аеродрому, про конкретних винуватців такого становища. Судова колегія постановила задовольнити ці клопотання, «оскільки дані відомості на досудовому розслідуванні не витребовувалися, проте їх отримання і дослідження може впливати на встановлення істини по справі, винуватості чи невинуватості Червінського Р.Г. у вчиненні кримінального правопорушення». Також суд задовольнив клопотання про допити близько десятка свідків, проігнорованих слідчим або допитаних без захисників.

Здається, столичні адвокати, які захищають Червінського, таки чимало домоглися від суду на Балашівці у Кропивницькому. Хоча адвокат Віктор Василюк, коментуючи публіці ухвалу за 20 червня, висловився критично про цей документ. Мовляв, клопотання про витребування доказів, які вказують на невинуватість Червінського, не задоволено.

Але визволити Червінського з ізолятора не вдалося і київським правникам, хоча вони дуже старалися. Припускаю, багатьом буде цікаво ознайомитися з обґрунтуванням, до якого вдалися судді Ігор Гершкул, Олександр Квітка та Ірина Бойко, задовольняючи 6 червня прокурорське клопотання про продовження тримання Червінського під вартою ще на два місяці. Виявляється, на думку суддів, якщо до Червінського застосувати м’якіший запобіжний захід, ніж тримання в буцегарні, він «може вчинити нові злочини, зникнути від суду з метою уникнення покарання, вплинути на потерпілих і свідків».

Висновку про цей ризик суд дійшов, врахувавши таку інформацію, повідомлену стороною обвинувачення: у квітні 2023 року, напередодні затримання Службою безпеки України, Червінський «за місцем проживання не знаходився, змінював своє місце перебування, а саме проживав із 16 по 19 квітня 2023 року у санаторії, а потім із 20 по 24 квітня 2023 року в хостелі м. Тернопіль, де був затриманий, при проведенні обшуку виявлено чотири мобільні телефони, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, грошові кошти». Незрозуміло, чому схильність Червінського до нових злочинів і переховування від слідства не аргументовано наявністю в нього запасних трусів і майки.

Розгляд «справи Червінського» почнеться 15 липня о десятій. Слухання, згідно з ухвалою суду, будуть закритими від публіки.