Герой України Іван Гончаренко

Про те, що загиблому на війні синові присвоєно звання Герой України, жителька Олександрії Ніна Гончаренко дізналася днями із статті про нього на сайті Десантно-штурмових військ.

Уродженець Олександрії, Іван Гончаренко служив за контрактом з 2015 року. Брав участь в АТО. 2016 року вступив до Одеської військової академії, спеціальність – військове управління підрозділами десантно-штурмових військ. З перших днів великої війни – на гарячих ділянках фронту. Був досвідченим військовим, умілим командиром. Про це свідчать і нагороди – орден «За мужність» III ступеня (Зеленський видав указ про нагородження на початку війни, в березні 2022 року), президентська відзнака «За оборону України», «Знак пошани» від Міноборони, медаль «Хрест Сухопутних військ», нагородний пістолет, відомчі відзнаки. Командир аеромобільної роти 81-ї окремої аеромобільної бригади капітан Гончаренко загинув 6 лютого нинішнього року. Через тиждень 32-річного військового з почестями поховали в Кропивницькому.

Того ж місяця на президентському сайті опубліковано петицію про присвоєння йому посмертно звання Герой України. Її підтримало понад 25 тисяч людей, цього достатньо для розгляду президентом.

Днями Ніна Гончаренко запитала про результат розгляду у пошукової системи Google. Так і натрапила на статтю про сина, опубліковану на сайті Десантно-штурмових військ. Розповідається, що капітан Іван Гончаренко брав активну участь в обороні ряду населених пунктів Луганської та Донецької областей. Що, двічі поранений, відмовлявся від евакуації, залишався на позиціях. Що, не зважаючи на артилерійські обстріли, успішно керував підрозділом під час оточення у Біловодську. Що завдав великих втрат противнику під час боїв у Рубіжному, Сєверодонецьку, Богородичному, Новоселівці та Святогірську. Що завдяки його вмілому керуванню підрозділ стримав переважаючі сили противника у Білогорівці. У статті Івана Гончаренка названо Героєм України.

Прочитавши про це, мати і зраділа, і засумнівалася: а чи не наплутали військові кореспонденти? Адже їй ніхто не повідомив про це офіційно. Знайшла на президентському сайті указ: «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»

ГОНЧАРЕНКУ Івану Івановичу – капітану (посмертно).

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 червня 2024 року».

Усі сумніви зникли, коли молодший син Ніни Гончаренко отримав цей документ від військових.