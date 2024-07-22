Минулого тижня з російського полону повернулося 95 українських військослужбовців. Серед них – 21-річний Олексій Ружиненко, призваний з Карлівки Кропивницького району. Опинившись на підконт­рольній Україні території, він насамперед зателефонував матері і привітав її з днем народження.

Ольга Арпадіївна розповіла «Україні-Центр», що дзвінок від сина був повною несподіванкою.

– Обміни полоненими проводяться тихо, і я нічого не знала, що дитину включено до списку. А 17 липня, годині о десятій, – дзвінок з незнайомого номера. Одразу не впізнала синовий голос, бо зв’язок поганий. Коли зрозуміла, що це мій Льоша, так зраділа! Стільки емоцій! Льоша повідомив, що перебуває на території, підконтрольній нашій державі, вітав мене з днем народження. Потім між нами ще був відеозв’язок. Я побачила, що Льоша дуже схуд. Нічого доброго в полоні не було. Та головне, що живий і повернувся. Нині він – на реабілітації . Приїде не раніше як через місяць. Каже, скучив за нами, за селом, за риболовлею. А поки що ми збираємося до нього.

Коли почалася велика війна, Олексій Ружиненко проходив строкову службу у прикордонних військах у Херсонській області біля Чонгару. Розумний, спортивний, він з юності мріяв про військову кар’єру, у планах було після строкової залишитися в армії. 24 лютого разом із побратимами потрапив у полон. За словами матері, першу звістку від полоненого сина отримала 2022 року.

– Зателефонували росіяни з окупованого Криму, з Джанкоя. Дали поговорити з дитиною. Льоша сказав, що він – у полоні. Після того ми не спілкувалися, поки його й не визволили. У квітні минулого року я дізналася, що Льошу тримають в Білгородській області. Про це розповів військовий, якого тоді саме обміняли. Два з половиною року я чекала кожного обміну, сподіваючись, що дитину внесуть до списку. Дочекалася.

За словами пані Ольги, визволенню її сина зраділи земляки. Того дня почула стільки теплих слів! Особливо ж вдячна Наталії Мокряк, Любові Шевченко, Тетяні Хомутовській, Тамілі Явдощук, які з першого дня полону сина підтримували її родину. Наталія Мокряк як ніхто розуміє батьків Олексія. Її син, Роман Мокряк, теж зазнав російського полону. У листопаді 2018 року росіяни захопили артилерійський катер «Бердянськ», серед екіпажу якого був і капітан Мокряк. Олексій Ружиненко тоді навчався в одинадцятому класі, писав листи Романові, брав участь в акціях на підтримку полонених моряків. У вересні 2019 року Роман Мокряк повернувся з полону.

Віктор Іваненко, «УЦ».