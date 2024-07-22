На лікування «Охматдиту»

8 липня російські війська під час масованого обстрілу Києва завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит». Є загиблі та поранені. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивної терапії, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та замінної терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).

Українці одразу почали збирати кошти на відновлення цього медичного закладу. Monobank та фандрейзингова платформа United24 відкрили, а через 22 години закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. До збору долучилися 250 тисяч українців.

Не залишилася осторонь і Кіровоградщина. Наступного дня після трагедії Кропивницький міський професійний духовий оркестр долучився до руху «Творчих волонтерів», який організував в обласному центрі збір коштів на підтримку зруйнованої російськими агресорами столичної дитячої лікарні. За годину було зібрано 13 тисяч гривень.

Працівники Кіровоградської обласної ради прийняли одностайне рішення про перерахування на підтримку постраждалих від ракетного удару по лікарні «Охматдит» одноденного заробітку. Зібрали понаде 32 тисяч. А працівники Кропивницької міської ради – понад 316 тисяч гривень. Зібрані кошти також спрямували на рахунок дитячої лікарні. Кіровоградська обласна лікарня допомогла столичним колегам. Одноденний заробіток , спрямований на «Охматдит», склав майже 0,5 млн грн.

ПрАТ «Кіровоградобленерго» також долучилося до підтримки зруйнованої росіянами дитячої лікарні «Охматдит». Товариством було перераховано 300 тисяч гривень на закриття нагальних потреб лікарні. М’ясокомбінат «Ятрань» на потреби лікарні спрямував 500 тисяч гривень.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович перерахував 150 тисяч гривень власних коштів. Місцеві підприємства, фермери та бізнесмени також не залишилися байдужими.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава повністю відбудує «Охматдит». Уряд спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні. Два корпуси дитячої лікарні не підлягають відновленню. А на будівництво нового корпусу спрямують, зокрема, і благодійні кошти. Тож збір коштів для «Охматдиту» триває, всі охочі можуть долучитися до відновлення медичного закладу, адже там рятують життя дітей з усієї України.