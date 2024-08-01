Hyundai Ioniq – інноваційний автомобіль в оригінальному виконанні

У 2016 році виробник Hyundai вирішив випустити нову модель IONIQ, яка повністю відповідає екологічним стандартам та нормам. На вибір було запропоновано три модифікації: повністю електричний варіант, гібридний та гібридний з можливістю заряджання за допомогою звичайної побутової розетки. Автомобіль виконаний у кузові хетчбек, є компактним, красивим і водночас практичним.

При відносно компактних розмірах салон досить великий та місткий. Вибираючи Хюндай Іонікможна розраховувати на достатнє оснащення, екологічність та економічність. Вражає і якість складання, адже застосовувані матеріали не лише довговічні та надійні, а й відповідають заданим параметрам екологічності.

Інтер’єр та екстер’єр

Корпус авто виготовлений із комбінації сталі та алюмінію. Скло розташоване досить низько, воно відмінно комбінує із заднім спойлером та дифузорами. Всі дрібні деталі формують цілісність зовнішнього вигляду автомобіля, роблячи його сучасним і красивим. У моделі відмінний показник аеродинаміки, що становить 0,24.

Довжина автомобіля – 4470 мм, ширина – 1820 мм, висота – 1450 мм, колісна база – 2700 мм. Салон вміщує 5 осіб, він досить місткий та широкий. Залежно від розташування задніх спинок, об’єм багажного відсіку становить від 400 до 750 літрів. Задня частина авто доповнюється портом для заряджання. За 23 хвилини на швидкісних станціях можна відновити заряд на 80%.

Основний колір в інтер’єрі – мідний, який асоціюється безпосередньо з електрикою. Деякі елементи доповнюються деревом та пластиковими вставками. На сидіннях використовується шкіра. D-подібне кермо виглядає досить стильно та спортивно.

Технічні характеристики

За основу використовується електродвигун із такими параметрами:

потужність – 120 кінських сил (88 кВт);

крутний момент – 295 Нм

ємність батареї – 28 кВт•год;

максимальна швидкість – 165 км/год;

запас ходу за швидкості 60 км/год – 280 км;

режими їзди – Normal, Eco та Sport.

Точний запас ходу важко визначити, адже багато залежить від умов їзди, дороги, завантаженості авто та багато іншого.

Автомобіль додатково оснащується електричним підсилювачем керма, системами ABS, EBD, системою контролю тиску в шинах, подушками безпеки у кількості семи штук, двозонною системою клімат-контролю та багатьма іншими помічниками.

Заряджання автомобіля

Застосовується літій-іонний полімерний акумулятор. Виробник дає гарантію на нього 8 років чи 200 000 км пробігу. Є кабель зарядки, що забезпечує відновлення заряду від побутової розетки. Повна зарядка у такому разі триватиме 12 годин.