Знищення російської техніки: експерти пояснили, яку винагороду можуть отримати військові

За знищення ворожої техніки військовослужбовці Сил оборони можуть отримати додаткову винагороду у вигляді премії та кількох днів відпустки. Для цього потрібно надати підтвердження знищення техніки. Що це за винагорода та як її отримати — розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

Додаткова відпустка за знищену техніку

Порядок надання такої відпустки був прийнятий нещодавно. Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік — за бажанням військового вона надаватись одночасно з основною відпусткою.

Для того, аби отримати відпустку, необхідно підтвердити факт знищення ворожої техніки. Зокрема, таким підтвердженням може бути:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

«Рішення про те, що та чи інша техніка є знищеною, приймають на підставі обов’язкового підтвердження відеофіксації та додатково записами з журналів бойових дій, рапортами командира, донесеннями з яких можливо зробити висновок про її знищення, і оформлюється розпорядчим документом керівника органу військового управління, у складі якого підрозділ виконує завдання згідно з бойовим наказом чи (розпорядженням», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки бійцям надається така відпустка:

за військовий корабель – 5 календарних днів;

військовий літак – 5 календарних днів;

військовий вертоліт – 4 календарні дні;

зенітно-ракетний комплекс – 4 календарні дні;

комплекс далекого візуального спостереження – 4 календарні дні;

радіолокаційні системи ППО – 4 календарні дні;

бойова машина десанту, БТР, командно-штабна машина, БМП, артилерійська система – 3 календарні дні;

важкі безпілотники великої дальності (радіус від 300 до 1500 км, вага понад 500 кг) – 3 календарні дні;

крилата або балістична ракета – 3 календарні дні;

САУ або РСЗВ – 3 календарні дні;

танк – 3 календарні дні;

засіб контрбатарейної боротьби/радіоелектронної боротьби/радіоелектронної розвідки – 2 календарні дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – 2 календарні дні;

середні безпілотники (радіус від 70 до 300 км, вага 150-500 кг) – 2 календарні дні;

легкі БПЛА (радіус до 7

0 км, вага 20-50 кг) – один календарний день.

Премії за знищення чи захоплення ворожої техніки

«Алгоритм тут ідентичний: необхідно підтвердити факт знищення або захоплення техніки. Отже, для цього потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення «суміжників», які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна – щодо захопленої техніки. Вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де приймається рішення», — кажуть юристи.

Найбільша винагорода передбачена за знищення або захоплення військового корабля:

першого рангу – 243,6 тис. гривень,

другого рангу – 182,7 тис. гривень,

третього рангу – 121,8 тис. гривень,

четвертого рангу – 97,4 тис. гривень,

Премії за знищення чи захоплення іншої техніки:

військовий літак (винищувач чи штурмовик) – 121,8 тис. гривень;

ЗРК – 121,8 тис. гривень;

РСЗВ – 60,9 тис. гривень;

тактичний ракетний комплекс – 54,8 тис. грн.;

військовий літак – 54,8 тис. гривень;

танк – 48,7 тис. гривень;

САУ – 48,7 тис. гривень;

бойовий гелікоптер – 48,7 тис. гривень;

артилерійська система – 42,6 тис. гривень;

військовий гелікоптер – 42,6 тис. гривень;

ПТРК – 42,6 тис. гривень;

бойова машина десанту, БТР, БМП, бойова розвідувально-дозорна машина – 42,6 тис. гривень;

безпілотник – 36,5 тис. гривень;

ПЗРК – 30,5 тис. гривень;

судно військового забезпечення тоннажністю понад 5 тис. тонн – 30,5 тис. гривень, менше ніж 5 тис. тонн – 24,4 тис. гривень;

військовий чи вантажний автомобіль, інженерна та спеціалізована техніка, малогабаритне судно – 12,2 тис. гривень.

З детальним порядком виплати винагороди можна ознайомитися за цим посиланням.

До кого звертатися для додаткових консультацій?

Для отримання роз’яснень щодо цих гарантій та оформлення статусу учасника бойових дій військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.