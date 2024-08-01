Топ-5 самоскидів

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В Україні представлений широкий асортимент самоскидів, які знаходять застосування в різних секторах, як-от будівництво, сільське господарство та видобувна промисловість. У цій статті ми розглянемо п’ятірку найбільш затребуваних моделей самоскидів, ґрунтуючись на даних порталу https://autoline.ua/ru/-/samosvaly–c36.

Volvo FMX 410 8×4

Почнемо з Volvo FMX 410 8×4 – потужного та надійного самоскиду, спеціально розробленого для експлуатації у важких умовах. Оснащений двигуном D11C, який розвиває до 410 кінських сил і відповідає стандарту Euro 5. Цей самоскид має вантажопідйомність до 25900 кг та власну вагу 17100 кг. Автоматична коробка передач на 12 ступенів і система барабанних гальм на всіх осях значно спрощує керування. Водійська кабіна укомплектована кондиціонером та круїз-контролем, що забезпечує комфорт у довгих перевезеннях.

Renault Kerax 450 DXI 8×4

Цей самоскид виділяється своєю витривалістю і здатністю переносити важкі навантаження. Його потужний двигун на 450 кінських сил забезпечує ефективність у найскладніших умовах. Загальна маса самоскиду досягає 32000 кг, що робить його оптимальним вибором для великих будівельних проєктів. Підвіска ресорного типу забезпечує надійність і маневреність на різноманітних поверхнях.

MAN TGS 28.430

Він є сучасним самоскидом з високою продуктивністю та надійністю. З двигуном потужністю 430 кінських сил він здатний перевозити великі вантажі на значні відстані. Цей самоскид обладнаний тристороннім розвантаженням, що підвищує комфорт вивантаження. Загальна маса сягає 28 тонн, з вантажопідйомністю близько 18 тонн. Кабіна обладнана сучасними технологіями, включаючи клімат-контроль, автономний обігрів та систему круїз-контролю.

Iveco Trakker 410 8×4

Це поєднання міцності та інноваційних технологій. Двигун потужністю 410 кінських сил забезпечує високу продуктивність за мінімальної витрати палива. Машина оснащена автоматичною коробкою перемикання передач та системою управління викидами Euro 5. Самоскид має вантажопідйомність 24 тонни та ідеально підходить для великих будівельних та кар’єрних робіт. Надійна підвіска та високий рівень комфорту водія роблять Trakker гарним вибором для великих будівельних компаній.

КамАЗ 6520

Це один із найбільш затребуваних самоскидів в Україні завдяки своїй надійності та доступності. Він оснащений потужним дизельним двигуном та здатний перевозити до 20 тисяч кілограмів. Загальна маса складає 33 тисячі кілограмів, а кузов вміщує до 12 кубічних метрів. Проста та надійна конструкція робить його економічним в обслуговуванні та ремонті, що дозволяє легко його задіяти у невеликих будівельних та сільськогосподарських роботах.

Кожна модель має свої унікальні особливості та переваги, що дозволяє вибрати найбільш підходящий варіант залежно від конкретних завдань. Вибір самоскида залежить від його технічних характеристик, надійності, економічності та умов експлуатації.