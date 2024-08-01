Топ-5 самосвалов

В Украине представлен широкий ассортимент самосвалов, которые находят применение в различных секторах, таких как строительство, сельское хозяйство и добывающая промышленность. В этой статье мы рассмотрим пятерку наиболее востребованных моделей самосвалов, основываясь на данных портала https://autoline.ua/ru/-/samosvaly–c36.

Volvo FMX 410 8×4

Начнем с Volvo FMX 410 8×4 — мощного и надежного самосвала, специально разработанного для эксплуатации в тяжелых условиях. Оснащен двигателем D11C, который развивает до 410 лошадиных сил и соответствует стандарту Euro 5. Этот самосвал обладает грузоподъемностью до 25900 килограмм и собственным весом 17100 килограмм. Автоматическая коробка передач на 12 ступеней и система барабанных тормозов на всех осях значительно упрощает управление. Водительская кабина укомплектована кондиционером и круиз-контролем, обеспечивая комфорт в долгих перевозках​​.

Renault Kerax 450 DXI 8×4

Этот самосвал выделяется своей выносливостью и способностью переносить тяжелые нагрузки. Его мощный двигатель на 450 лошадиных сил обеспечивает эффективность в самых сложных условиях. Общая масса самосвала достигает 32000 килограмм, что делает его оптимальным выбором для крупных строительных проектов. Подвеска рессорного типа обеспечивает надежность и маневренность на разнообразных поверхностях​.

MAN TGS 28.430

Он представляет собой современный самосвал с высокой производительностью и надежностью. С двигателем, мощностью 430 лошадиных сил, он способен перевозить крупные грузы на значительные расстояния. Этот самосвал Украина оборудован трехсторонней разгрузкой, что очень повышает комфорт выгрузки. Общая масса достигает 28 тонн, с грузоподъемностью около 18 тонн. Кабина оборудована современными технология, включая климат-контроль, автономный обогрев и систему круиз-контроля​​.

Iveco Trakker 410 8×4

Это сочетание прочности и инновационных технологий. Двигатель мощностью 410 лошадиных сил обеспечивает высокую производительность при минимальном расходе топлива. Машина оснащена автоматической коробкой переключения передач и системой управления выбросами Euro 5. Самосвал обладает грузоподъемностью 24 тонны и идеально подходит для крупных строительных и карьерных работ. Надежная подвеска и высокий уровень комфорта водителя делают Trakker хорошим выбором​​ для больших строительных компаний.

КамАЗ 6520

Это один из самых востребованных самосвалов в Украине благодаря своей надежности и доступности. Он оснащен мощным дизельным двигателем и способен перевозить до 20 тысяч килограмм. Общая масса составляет 33 тысячи килограмм, а кузов вмещает до 12 кубических метров. Простая и надежная конструкция делает его экономичным в обслуживании и ремонте, что позволяет легко его задействовать в небольших строительных и сельскохозяйственных работах.

Каждая модель имеет свои уникальные особенности и преимущества, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от конкретных задач. Выбор подержанного самосвала зависит от его технических характеристик, надежности, экономичности и условий эксплуатации.