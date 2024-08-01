Про пенсію, призначену на пільгових умовах, та її отримувачів

У чому полягає основна відмінність пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах від призначення пенсії за віком на загальних підставах?

Передусім ‒ це зменшення страхового стажу та пенсійного віку для осіб, які працювали на роботах, повʼязаних зі шкідливими виробничими факторами. Так, призначення “пільгової” пенсії за Списком № 1 передбачене пунктом 1 частини другої статті 114 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон), а за Списком № 2 ‒ пунктом 2 частини другої статті 114 цього Закону.

Хто має право отримувати пенсію за Списком № 1?

Право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць:

Чоловіки після досягнення 50 років не менше 25 років страхового стажу (≤ 10 років на зазначених роботах) Жінки після досягнення 50 років не менше 20 років страхового стажу (≤ 7 років 6 місяців на зазначених роботах)

Якщо ж працівники мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону.

Чоловікам на 1 рік за кожний повний рік такої роботи не менше 25 років страхового стажу (≤ 5 років на зазначених роботах) Жінкам на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи не менше 20 років страхового стажу (≤ 3 років 9 місяців на зазначених роботах)

Але якщо у чоловіка загальний стаж менше 25 років, а пільговий стаж за Списком № 1 становить менше 5 років, права на достроковий вихід на пенсію немає.

Відповідно, якщо у жінки ‒ менше 20 років, а пільговий стаж за Списком № 1 менше 3 років 9 місяців, права на призначення дострокової пенсії за віком немає.

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Список № 2: хто має право, умови (стаж, вік)

Право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць:

Чоловіки після досягнення 55 років не менше 30 років страхового стажу (≤ 12 років 6 місяців на зазначених роботах) Жінки після досягнення 55 років не менше 25 років страхового стажу (≤ 10 років на зазначених роботах)

Працівникам, які не мають стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку:

Чоловікам на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи не менше 30 років страхового стажу (≤ 6 років 3 місяці на зазначених роботах) Жінкам на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи не менше 20 років страхового стажу (≤ 5 років на зазначених роботах)

Тобто, якщо у чоловіка загальний стаж роботи становить менше 30 років, а пільговий за Списком № 2 ‒ менше 6 років 3 місяців, права на достроковий вихід на пенсію немає.

Якщо у жінки загальний стаж менше 20 років, а пільговий за Списком № 2 менше 5 років, права на призначення дострокової пенсії за віком немає.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області