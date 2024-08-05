Тепер воюють проти нас

У державній зраді звинувачують Андрія Лігостова – 25-річного бойовика так званої ДНР, зареєстрованого в селі Червоновершці Компаніївської громади на Кіровоградщині. Справу розглядає Ленінський рай­онний суд Кропивницького. Тим часом у Кіровському суді почався схожий процес. Підсудний – 22-річний Володимир Літвінчук, теж деенерівський вояка, зареєстрований у Знам’янці.

Наприкінці березня нинішнього року на сайті Офісу генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру Андрію Андрійовичу Лігостову, жителеві Донеччини, зареєстрованому в Червоновершці на Кіровоградщині. Ідеться ось про що. 2020 року Лігостов влаштувався на службу в так званому ДонВОКУ ВС ДНР (Донецкое Высшее общевойсковое командное училище Вооруженных сил ДНР) на посаді командира взводу у званні лейтенанта. 2021 року проходив службу в розвідувальному батальйоні «Спарта», очолював розвіду­вальний взвод. 2022 року командував ротою, брав участь у бойових діях проти ЗСУ. 2023 року повернувся до ДонВОКУ ВС ДНР на посаду курсового офіцера. Те, що Лігостов перебуває на території, непідконтрольній Україні, не завадило СБУ порушити стосовно нього кримінальне провадження.

Також на сайті Офісу генерального прокурора на початку 2024 року опубліковано повістку, згідно з якою має прибути в УСБУ в Кіровоградській області Сергій Лігостов, теж підозрюваний у державній зраді.

Із сайту «Миротворець» дізнаємося, що Сергій Лігостов – старший (на рік) брат Андрія Лігостова, що їхні батьки – Андрій і Людмила Лігостови – теж зареєстровані в Червоновершці на Кіровоградщині. Посилаючись на пост Сергія Лігостова у російській мережі ВКонтакте, «Миротворець» пише: «Курсант из пгт Компанеевка Кировоградской области Сергей Лигостов признался, что на каникулах он приезжал домой, на родину. Он рассказал, что семья и все родственники рады за него и гордятся тем, что он выбрал путь военного, однако многие товарищи из Компанеевки не понимают и не признают его выбор». З тексту не зрозуміло, коли саме Сергій Лігостов приїздив на Кіровоградщину. Не зрозуміло також, за яких обставин Лігостови опинилися на Донеччині.

– Вони ще до війни поїхали вчитися у Донецьк, там і залишилися, тепер воюють проти України, – пояснила «Україні-Центр» Світлана Назарян, червоновершківська староста. – Ними займається СБУ, більше нічого вам не скажу.

Утім, староста підтвердила, що батьки Сергія й Андрія Лігостових як проживали, так і проживають у Червоновершці.

Повістку, згідно з якою підозрюваний у державній зраді Володимир Літвінчук має прибути в УСБУ у Кіровоградській області, теж опубліковано на сайті Офісу генерального прокурора. Прес-служба СБУ повідомила, що 2015 року знам’янчанин Володимир Літвінчук добровільно вступив до війська так званої ДНР, продовжує службу в «народной милиции ДНР», воює проти України, отримав нагороду «За боевые заслуги».

Справи, де фігурують обвинувачені в державній зраді Андрій Лігостов та Володимир Літвінчук, розглядаються в судах без їх участі.

Віктор Іваненко, «УЦ».